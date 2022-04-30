NBA／6戰轟151分寫紀錄 灰狼愛德華：已期待下季到來

灰狼隊在今天以106：114不敵灰熊隊後，季後賽首輪以2：4止步，不過陣中年輕球星愛德華（Anthony Edwards）在6場賽事中合計攻下151分，創下聯盟20歲以下球員單一系列賽最高總得分，賽後他也強調能夠嘗到季後賽滋味真的相當棒，也會用這個休賽季繼續精進自己。

年輕的灰狼今年以西區第7名成績晉級附加賽，並在擊敗快艇後前進季後賽，首輪面對西區第2種子灰熊，灰狼也從對手手中搶下2勝，甚至在輸掉的4場比賽中有3場在第四節時都還一度領先。

儘管無緣讓季後賽之路延續，但灰狼年輕球員的好表現依舊獲得關注，尤其是年僅20歲的愛德華生涯首度打季後賽就展現大將之風，今天攻下30分後他說：「這感覺真的太棒了，我很難描述我的心情，但我很難過季後賽就這樣結束。」

愛德華指出，灰熊的季後賽經驗確實比他們更好，「他們上賽季就像我們今年一樣，把領先優勢讓給對手，我們每一場比賽都領先過，除了第二場。我們真的太年輕了，灰熊今天命中了很多關鍵球，他們贏了，必須向他們致敬。」

但愛德華也強調對於下賽季的高度期待，「我已經準備好下季再來，球隊的未來取決於我們這個夏天的努力，大家都會努力訓練等待新賽季開始，我也告訴球隊，我的訓練館大門始終敞開。」

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