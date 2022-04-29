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NBA／保羅14投全中寫季後賽紀錄 感謝紐奧良過去栽培

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
保羅用完美表現成為淘汰鵜鶘的關鍵人物，賽後也直言紐奧良正是栽培他的地方，能在這裡做到這樣真的很棒此。 美聯社
保羅用完美表現成為淘汰鵜鶘的關鍵人物，賽後也直言紐奧良正是栽培他的地方，能在這裡做到這樣真的很棒此。 美聯社

太陽在今天與鵜鶘的系列賽第6戰，靠著主控保羅（Chris Paul）全場14投14中，罰球也是4罰4中的完美表現猛轟33分領軍下，以115：109淘汰鵜鶘，對於過去曾在紐奧良效力多年，現在卻成為淘汰鵜鶘的關鍵人物，保羅賽後也直言紐奧良正是栽培他的地方，能在這邊做到這樣的表現真的很棒。

太陽在今天與鵜鶘的第6戰迎回主力攻擊手布克（Devin Booker），不過場上目光都聚焦在36歲的保羅身上，他今天出手14次、罰球4次全數命中，其中包括3分球1投1中，另外有8助攻、5抄截的亮眼數據。

根據ESPN統計數據，包括例行賽與季後賽在內，史上僅有張伯倫（Wilt Chamberlain）曾單場出手全數命中且出手數在14次以上，不過張伯倫都是在例行賽所創下，保羅則是史上第1位在季後賽達成此紀錄的球員。

對於NBA生涯就是從紐奧良開始，但現在卻成為淘汰鵜鶘的殺手，保羅賽後說：「這很酷，我總是說這座城市栽培了我，能在這裡做到這樣真的很棒，當我不與鵜鶘為敵的時候，我總是在支持著他們。」

過去就有深厚情誼，保羅賽後與鵜鶘總教練格林相擁。 美聯社
過去就有深厚情誼，保羅賽後與鵜鶘總教練格林相擁。 美聯社

而鵜鶘總教練格林（Willie Green）過去更是與保羅有多年合作經驗，談到兩人的關係時，保羅說：「每次在這邊比賽我總是很激動，因為格林是我的兄弟，我們幾乎無話不談，但在這次系列賽期間我們都沒有說過話。」

對於遭到老友中斷季後賽之路，格林也說：「面對太陽是我籃球生涯不得不做但又是最艱難的事情之一，我執教的球隊必須面對我在乎的那些人。但我很為球員感到驕傲，我們有一群很棒的球員，我們一起拚到最後一刻，我們的未來很光明，有這樣的季後賽和附加賽經驗，我告訴球員，今年夏天我們的努力將會決定下季發生什麼事情。」

鵜鶘 保羅 格林

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