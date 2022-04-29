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NBA／超萌！ 柯瑞賽後與二女兒一起freestyle跳舞慶贏球

聯合新聞網 / 綜合報導
柯瑞第五戰決勝關頭挺身而出賽後鏡頭捕捉到他和女兒雷恩的慶功舞蹈。 路透社
柯瑞第五戰決勝關頭挺身而出賽後鏡頭捕捉到他和女兒雷恩的慶功舞蹈。 路透社

勇士昨日以102比98逆轉金塊，4比1前進下一輪，回歸先發的柯瑞（Stephen Curry）決勝關頭挺身而出，並攻下全場最高30分，賽後鏡頭捕捉到他和女兒雷恩（Ryan Curry）的慶功舞蹈。

靠著柯瑞關鍵上籃和替補的小裴頓（Gary Payton II）扮演奇兵，勇士在第五戰回到主場順利關門，賽後柯瑞走進休息室時發現二女兒在球員通道旁的座位等他，柯瑞先和雷恩擊掌並做出兩人的祕密手勢，不過結束後雷恩還沒停下來，接著開始扭腰擺臀跳起舞來，柯瑞也配合女兒演出跟著雷恩的節奏一起跳起來，讓圍觀的球迷各個拿起相機錄下這個搞笑的片刻。

而雷恩貌似也感到有點害羞，跳了短暫片刻後就抱著一旁的母親、柯瑞的妻子艾耶莎（Ayesha Curry），艾耶莎隨後也向前和丈夫握手，結束這個溫馨的畫面。

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