NBA／超萌！ 柯瑞賽後與二女兒一起freestyle跳舞慶贏球

勇士昨日以102比98逆轉金塊，4比1前進下一輪，回歸先發的柯瑞（Stephen Curry）決勝關頭挺身而出，並攻下全場最高30分，賽後鏡頭捕捉到他和女兒雷恩（Ryan Curry）的慶功舞蹈。

靠著柯瑞關鍵上籃和替補的小裴頓（Gary Payton II）扮演奇兵，勇士在第五戰回到主場順利關門，賽後柯瑞走進休息室時發現二女兒在球員通道旁的座位等他，柯瑞先和雷恩擊掌並做出兩人的祕密手勢，不過結束後雷恩還沒停下來，接著開始扭腰擺臀跳起舞來，柯瑞也配合女兒演出跟著雷恩的節奏一起跳起來，讓圍觀的球迷各個拿起相機錄下這個搞笑的片刻。

而雷恩貌似也感到有點害羞，跳了短暫片刻後就抱著一旁的母親、柯瑞的妻子艾耶莎（Ayesha Curry），艾耶莎隨後也向前和丈夫握手，結束這個溫馨的畫面。

Steph celebrating the series win with family 💙 pic.twitter.com/JeN9t4hZRx — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 28, 2022

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