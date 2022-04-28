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NBA／「手套」裴頓之子關鍵時刻轟三分 連詹皇都為之瘋狂

聯合新聞網 / 綜合報導
小裴頓在今天的比賽扮演奇兵，下場後與球迷擊掌。 美聯社
小裴頓在今天的比賽扮演奇兵，下場後與球迷擊掌。 美聯社

揮別前役得分掛蛋的陰霾，著名名人堂球星「手套」裴頓之子小裴頓（Gary Payton II）今替補挺身而出，繳出75％投籃命中率，還在關鍵時刻投進2顆重要的三分球，幫助勇士以102：98擊退金塊挺進次輪。小裴頓的奇兵表現也引來「詹皇」詹姆斯（LeBron James）大大讚賞。

勇士與金塊的首輪系列賽來到G5，小裴頓替補上場26分鐘，攻下15分、3籃板、3助攻、2抄截、1阻攻，整體命中率75％，外線出手4投3中。其中一顆三分球幫助勇士在末節超前比分來到86：84；接著在終場時間到點前1分06秒、勇士只領先2分時，再投進三分球，讓球隊吃下定心丸。

關鍵時刻挺身而出的小裴頓無疑是勇士今天獲勝的功臣之一，他甚至引起了詹姆斯的注意，詹皇特地在推特標註小裴頓，小裴頓也現身留言，以「握手」的表情符號回覆。

率先晉級的勇士下一輪交戰的對手將會是灰熊與灰狼間的勝者，目前系列賽灰熊以3：2領先，G6將在台灣時間30日早上進行。

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