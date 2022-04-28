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NBA／勇士伊古達拉首輪季後賽確定報銷 柯爾稱是巨大損失

聯合新聞網 / 綜合報導
勇士38歲老將伊古達拉首輪季後賽報銷。 路透
勇士38歲老將伊古達拉首輪季後賽報銷。 路透

勇士隊奪過3座冠軍的老將伊古達拉（Andre Iguodala）由於椎間盤傷勢影響，今天出戰金塊的G5掛傷號，《ESPN》還報導了他要在一週後才會再度接受醫師評估，這意味著他首輪季後賽已經報銷。

今天《ESPN》報導，伊古達拉因左頸椎間盤傷勢影響，今日主場作戰高掛免戰牌，而且下一次接受傷勢評估要等到一週後，屆時勇士與金塊的系列賽已經打完，也代表這個系列賽伊古達拉將不會再出賽。

38歲的伊古達拉本季例行賽出賽31場，場均貢獻4分、3.2籃板、3.7助攻，投籃命中率38％，數據表現雖不突出，但他擁有豐富的季後賽經驗，目前伊古達拉首輪系列賽出賽3場，場均貢獻1.3分。

「這對我們來說是個巨大的損失，」勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）說，「他是一位驗豐富的球員，他在職業生涯見過許多風風雨雨，並為我們打了很多場季後賽。他確切地了解場上的動向，對球隊而言是名非常多功能的球員。」

缺少伊古達拉的勇士，替補陣容勢必得做出調整，柯爾對此表示還在觀望：「在例行賽期間我們一直無法有完整的陣容，所以我們還沒測試怎樣的組合才是最適合的陣容。我們必須認真解讀每場比賽，搞清楚我們需要什麼。」

勇士 金塊 Andre Iguodala

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