NBA／連隊友都很失望 西蒙斯G4臨陣脫逃成眾矢之的

昨日籃網對戰塞爾蒂克首輪季後賽第四戰，原本預計本季交易來的「狀元郎」西蒙斯（Ben Simmons）有望回歸，沒想到他賽前表示因臨時背痛決定不打了，賽後有媒體透露全隊上下對於這結果都很失望，最終籃網也遭綠衫軍橫掃。

根據《The Athletic》的報導，籃網全隊對於西蒙斯的行為表示詫異，並無法認同，這並不是認為他「詐傷」，而是對於他的團隊精神感到質疑，並覺得是因為懼怕在季後賽上場。

事實上籃網方面曾希望西蒙斯就算有時間限制，只要能上場都好，可惜他卻連在板凳席都缺席。更有其他報導指出，西蒙斯身邊好友都努力鼓勵他回到球場上打球，經紀團隊也曾建議至少穿著球衣坐在板凳，而不是像觀眾一樣穿著便服，可惜西蒙斯不願配合，報導中稱他的心態已讓隊友們唾棄質疑。

儘管經紀公司與教頭奈許(Steve Nash)均稱西蒙斯的背痛問題是因為心理因素導致的，因壓力促使他無法上場，仍止不住排山倒海而來的批評聲浪，包含轉任球評的柏金斯(Glen Perkins)更怒批，西蒙斯加入籃網是「史上最大宗搶案」，甚至這一聲明已成為美國各大研究所，運動心理學課程中的教學研究案例。

對此籃網的球隊大哥杜蘭特則淡定表示，西蒙斯健康才是我們主要目標。

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