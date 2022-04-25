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NBA／字母哥季後賽5度「30、15、5」 現役只輸詹皇一人

聯合新聞網 / 綜合報導
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波(右)第5次在季後賽繳出單場「30分、15籃板、5助攻」的神鬼數據 美聯社
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波(右)第5次在季後賽繳出單場「30分、15籃板、5助攻」的神鬼數據 美聯社

公牛今以119比95擊潰公牛，取得3比1絕對優勢率先聽牌，主將安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）此役攻下32分、17籃板、7助攻，這是他從2014年來，第5次在季後賽繳出單場「30分、15籃板、5助攻」的神鬼數據，再一場就能追平詹姆斯（LeBron James）6次的聯盟紀錄。

儘管鋒線大將米道頓（Khris Middleton）因傷將缺席整個首輪系列賽，前一場火力四射的艾倫（Grayson Allen）今天持續發功，全場12投10中包括三分球7投6中，拿下27分，再度刷新個人季後賽得分紀錄，而「字母哥」也拿出全方位表現，繳出22投11中、32分、17籃板、7助攻、2阻攻的成績單，助球隊順利聽牌。

此役過後，目前安戴托昆波的季後賽生涯一共寫下5次單場「30分、15籃板、5助攻」，在聯盟中僅次詹姆斯，詹皇自2014年以來一共完成6次該創舉，「字母哥」在今年賽季就有望追平甚至打破該項記錄。

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