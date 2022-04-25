快訊

快篩、疫苗、居隔自相矛盾 陳時中騎虎難下的防疫亂象

找不出病因？ 疑難雜症門診 揪出最常見3大疾病

NBA／指杜蘭特非當年勇士最強 巴克利：他只是搭上奪冠公車

聯合新聞網 / 綜合報導
名人堂球星巴克利不認為杜蘭特（圖）是最強球員，指他是加盟勇士才贏得冠軍戒指。 路透
名人堂球星巴克利不認為杜蘭特（圖）是最強球員，指他是加盟勇士才贏得冠軍戒指。 路透

籃網在昨日不敵塞爾蒂克後，陷入0：3的絕對劣勢，向來不諱言的名人堂球星巴克利（Charles Barkley)，藉此批評在該系列賽遇到嚴重瓶頸的球星杜蘭特（Kevin Durant），指他從未帶領一支球隊奪得冠軍，反而選擇了最簡單的方式，加盟勇士才贏得冠軍戒指。

向來一到季後賽就開啟「死神模式」的杜蘭特，過去三場比賽在綠衫軍嚴密的防守策略下，打得相當綁手綁腳，讓籃網面臨淘汰危機。日前《TNT》知名球評史密斯（Kenny Smith）問巴克利「你不認為杜蘭特是當時勇士隊上最強的球員？」，巴克利直接回應：「對，我不認為，他拿了冠軍賽最有價值球員，並不代表他是最強的，伊古達拉（Andre Iguodala）不是最強的但他也拿到MVP。」

巴克利再補充，「他就只是搭上奪冠公車的其中一名乘客，這些公車上的乘客對我來說沒有意義，如果你不是駕駛員，不要到處說『你是冠軍』，我不想聽到，因為你就只是一名乘客。」

「不，我不認為他是勇士最好的球員，」巴克利說。「你不會對一個加入一支73勝的球隊，說他是最好的球員。」

Kevin Durant 巴克利 勇士

延伸閱讀

NBA／下半場10投盡墨 杜蘭特：走到哪都有2到3人圍堵

NBA／杜蘭特有雜念 籃網陷絕境

泰托姆變身主導團隊籃球 杜蘭特受壓迫陷入空前困境

NBA／泰托姆絕殺上籃逆轉籃網 厄文強拉尾盤難回天

相關新聞

NBA／柯瑞自責罰丟4球 獻策第5戰上場時間安排

柯瑞（Stephen Curry）今（25）日轟下33分，決勝關頭更是帶起勇士猛烈反撲超前攻勢，可惜金塊展韌性及時反彈，終場還是以126比121避免被剃光頭出局，他賽後檢討自身與球隊表現外但也強調自己

NBA／指杜蘭特非當年勇士最強 巴克利：他只是搭上奪冠公車

籃網在昨日不敵塞爾蒂克後，陷入0：3的絕對劣勢，向來不諱言的名人堂球星巴克利（Charles Barkley)，藉此批評在該系列賽遇到嚴重瓶頸的球星杜蘭特（Kevin Durant），指他從未帶領一支

NBA／巴特勒36分領銜 熱火封鎖老鷹攻勢搶聽牌

前一戰熱火在第四節領先14分情況下遭到老鷹逆轉，這一次他們直接帶著19分領先優勢進入決勝期，之後更進一步拉開差距到20分以上，沒有再讓憾事重演。靠著強悍的防守，熱火最終以110比86大破老鷹，系列賽取

NBA／挺過柯瑞領軍兇猛反撲 金塊驚險搶勝躲過橫掃

前一場苦戰到最後3分鐘才敗在全員發揮的勇士手上，陷入0比3絕境的金塊今（25）日差點又要輸在倒數關頭，所幸挺過柯瑞（Stephen Curry）關鍵球連發，終場以126比121驚險守勝，搶下系列賽首勝

NBA／公鹿攻守俱佳擊潰公牛 客場逞兇強勢聽牌

如同第3戰的翻版，公牛面對公鹿的凌厲攻勢和壓迫防守依然無計可施。 公鹿上半場在4人得分雙位數的發揮下，取得15分領先優勢，之後牢牢掌控比賽局面，維持大比分領先差距，也讓公牛只能無語問蒼天，提前繳

NBA／強調第5戰必勝 湯普森：不想再回丹佛了

儘管「浪花兄弟」各飆出30分以上，但勇士在比賽最後80秒一分未得，也讓反擊功虧一簣，無緣在客場橫掃對手，晉級下一輪。 「我們必須要拿出必勝的心態，」湯普森（Klay Thompson）說，「我們

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。