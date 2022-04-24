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NBA／罰球次數35：25 恩比德影射暴龍裁判「主場哨」

聯合新聞網 / 綜合報導
安比德（Joel Embiid）前役傷了右手拇指。 法新社
安比德（Joel Embiid）前役傷了右手拇指。 法新社

暴龍今天（24日）在主場以110：102擊敗聽牌的76人，將戰線延長至G5。不過76人隊主將恩比德（Joel Embiid）賽後疑似影射裁判吹判不公：「我覺得他們今天是為了完成任務，而他們做到了。」

雙方今天的罰球占比暴龍以35：25佔上風，恩比德賽後說：「我不想去抱怨犯規。我很欽佩他們（裁判）今天所做的工作，但我覺得他們今天是為了完成任務，」他接著諷刺地說：「他們做到了，所以我要恭賀他們。」

恩比德也提到，下一場比賽他將在進攻、防守端都打得更積極、更有侵略性：「如果裁判想幫暴龍吹犯規，或吹一些很離譜的犯規，那我就更要迎合他們，給對手更多身體對抗。」

恩比德在G3弄傷右手拇指，今天他戴著護具上陣，整場比賽攻下21分、8籃板。恩比德表示，今天在搶籃板、罰球、傳球時手指都會疼痛，他預計回到費城再接受核磁共振（MRI）檢查，不過即便醫師建議要手術，恩比德可能還是會先打完季後賽。

裁判 暴龍 76人

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