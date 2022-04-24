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NBA ／塔特姆39分轟垮籃網 塞爾蒂克季後賽3連勝聽牌

中央社 / 紐約23日綜合外電報導
美聯社
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塞爾蒂克今天在塔特姆轟下全場最高39分帶領下，以109比103擊敗籃網，在季後賽首輪拿下3連勝，取得3比0「聽牌」優勢。

美國職籃NBA季後賽首輪，東區第2種子波士頓塞爾蒂克在主場連贏兩戰後，帶著系列賽2比0領先優勢，在今天於客場挑戰第7種子布魯克林籃網。

塞爾蒂克首節在塔特姆（Jayson Tatum）攻下12分的帶領下，以30比25領先籃網。次節籃網靠克萊克斯頓（Nic Claxton）8分、布魯斯．布朗（BruceBrown）6分的聯手出擊，打出單節25比23攻勢將落後縮小，但塞爾蒂克上半場仍以53比50領先3分。

下半場比賽，塞爾蒂克的塔特姆在第3節攻下13分，且在僅以75比72領先3分之際，靠史瑪特（Marcus Smart）上籃得手和急停跳投命中，以及杰倫．布朗（Jaylen Brown）的灌籃成功，拉出一波6比0攻勢，讓他們帶著81比72的領先優勢進到第4節。

末節籃網依舊擋不住塔特姆的進攻，讓他單節再砍進14分，終場塞爾蒂克以6分之差贏球。

塞爾蒂克的塔特姆今天轟下39分，杰倫．布朗攻下23分，史瑪特、普瑞查德（Payton Pritchard）分別獲得14分、10分。

布魯斯．布朗此役拿下籃網全隊最高的26分，杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）都獲得16分，替補的克萊克斯頓、米爾斯（Patty Mills）分獲13分、12分，塞斯．柯瑞（Seth Curry）則有10分進帳。

塞爾蒂克今天贏球，率先在系列賽「聽牌」，兩隊接下來將於25日（台灣時間26日）在籃網主場進行系列賽第4戰，塞爾蒂克最快可於當天晉級。

塞爾蒂克 籃網

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