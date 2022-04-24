NBA／巴恩斯驚險拿下新人王 暴龍隊史第3人

美國職籃NBA今天宣布，多倫多暴龍的巴恩斯獲選為年度最佳新秀。巴恩斯這次險勝莫布里，是暴龍獲得這項殊榮的隊史第3人。

20歲的巴恩斯（Scottie Barnes）是上季暴龍在選秀會以第4順位選進的新秀，本季平均每場比賽可獲15.3分、7.5籃板、3.5助攻、1.08抄截。

巴恩斯是繼1996年的史陶德邁爾（DamonStoudamire）、1999年的卡特（Vince Carter）後，暴龍拿下年度新人王的隊史第3人。

本季巴恩斯打了74場球，平均上場時間35.4分鐘，是所有新人之最。他這次獲得48張第1名選票，拿下378分排名第1。

克里夫蘭騎士的莫布里（Evan Mobley）獲得43張第1名選票，拿下363分名列第2，他與巴恩斯的得分差距，是這項票選2003年投票制度改制以來最小的一次。排名第3的是底特律活塞的康寧漢（CadeCunningham），他這次獲9張第1名選漂，拿下153分。

巴恩斯只要上場比賽都是先發上陣，單季抓下195個進攻籃板，是隊史菜鳥的新紀錄，這項數據排在全NBA第15名。

巴恩斯本季例行賽最出色的表現之一是在2月28日，當時他在對抗布魯克林籃網之役有28分16籃板和5抄截表現，是繼1993年「俠客」歐尼爾（ShaquilleO'Neal）後，第一位單場有超過25分15籃板和5抄截進帳的新人。

本季暴龍戰績48勝34敗，成為季後賽東區第5種子，勝場數比上季多了21場。

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