NBA／爵士季後賽扳平獨行俠 暴龍勝76人存一線生機

爵士今天靠戈貝爾的空中接力灌籃，以100比99險勝獨行俠，在系列賽扳成2比2。暴龍則在西雅坎灌進34分的帶領下，110比102擊退76人，在季後賽扳回一城，但目前仍以1比3落後。

美國職籃NBA季後賽首輪今天持續進行，西區第5種子猶他爵士在系列賽1比2落後的情況下，在主場迎戰第4種子達拉斯獨行俠；東區第5種子多倫多暴龍則在0勝3負的絕對劣勢下，於主場迎戰第4種子費城76人。

今天這場獨行俠、爵士之戰，兩隊一路僵持，爵士第4節在3分半鐘沒有進球後，靠密契爾（Donovan Mitchell）終場前1分27秒時的上籃，取得95比94的領先，但獨行俠頭號主將唐西奇（Luka Doncic）連進兩球，讓球隊以99比95超前。

此時密契爾切入上籃得手，加罰也進，爵士靠他的「3分打」將落後追到只剩1分。關鍵時刻，鮑爾（Dwight Powell）兩罰全部落空，成為獨行俠落敗的一大關鍵。

終場前11秒，戈貝爾（Rudy Gobert）在空中接獲密契爾的傳球，第一時間將球灌進籃框，讓爵士超前1分，在獨行俠的丁威迪（Spencer Dinwiddie）三分球出手落空後，爵士就以1分之差驚險留下勝利。

從板凳出發的克拉克森（Jordan Clarkson）此役攻下爵士全隊最高的25分，密契爾也有23分進帳，灌進關鍵一球的戈貝爾有17分、15籃板的「雙十」表現，鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）則有12分進帳。

唐西奇因左小腿拉傷缺席了3場比賽，今天歸隊為獨行俠砍下全場最高30分，並抓下10個籃板，有「雙十」的成績，近兩戰表現亮眼的布朗森（JalenBrunson）也貢獻23分，芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）、布拉克（Reggie Bullock）、鮑爾3名先發球員都獲11分。

稍早76人與暴龍之戰，賽前已經「聽牌」的76人，只要今天贏球，就能晉級次輪。

但主場作戰的暴龍不願屈服，今天攻下全場最高34分的西雅坎（Pascal Siakam），在第4節砍進15分，讓暴龍以8分差距獲勝，保住晉級的一線生機。崔蘭特（Gary Trent Jr.）此役貢獻24分，楊恩（ThaddeusYoung）、阿努諾比（OG Anunoby）分別獲得13分、11分。

系列賽第3戰弄傷右手拇指，這場比賽帶著護具上陣的76人主將恩比德（Joel Embiid）上半場10投3中，下半場才找回手感，有6投4中的表現，整場比賽攻下21分，並抓下8個籃板。恩比德表示，他預計在回到費城後接受核磁共振（MRI）檢查，但即便醫師建議要手術，但他可能還是會繼續打季後賽。

哈登（James Harden）此役攻下76人最高22分，但17次出手只命中5球，另送出9次助攻，哈里斯（Tobias Harris）有15分、11籃板的「雙十」表現，馬克西（Tyrese Maxey）有11分進帳。

兩隊25日（台灣時間26日）將在76人主場進行第5戰，76人最快可於當天晉級。過去從未有球隊能在系列賽0比3落後的情況下翻盤，成功獲得晉級，這對暴龍來說，是項不利的紀錄。

除此之外，暴龍的范佛利特（Fred VanVleet）在今天中場前4分57秒被吹犯規後，沮喪的扯破他的球衣並走進休息室，因為他的左臀拉傷，不得不提前退場，這對球隊來說也是利空。此役他只打15分鐘，包括三分球3投1中在內，6次出手命中2球，只拿下5分，另有3次助攻。

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