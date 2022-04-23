快訊

單日新增破萬很快就會發生 黃珊珊：很快就會全市停課

韓豫平特赦案幕後有股市名人義助 政商軍校人士齊發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／已經開始想念比賽 詹姆斯喊話：不會再錯過季後賽

聯合新聞網 / 綜合報導
詹姆斯喊話不想再錯過季後賽了。 路透社
詹姆斯喊話不想再錯過季後賽了。 路透社

錯過季後賽的詹姆斯，已提前到杜拜度假，並在IG上分享美景，但閒不住的他喊話已經開始想念比賽，並承諾未來不願再錯過季後賽了！

湖人本季交易來MVP控衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook），與戴維斯（Anthony Davis）、詹姆斯（LeBron James）組成三巨頭，並簽下「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）以及「魔獸」霍華德（Dwight Howard），被球迷號稱75海（NBA 75大球星），不料卻連附加賽都沒進，更傳出球員間兼鬧不合。

詹姆斯2020年疫情下在泡泡園區，為湖人奪下第17座總冠軍、而在上賽季在首輪對上太陽力拚衛冕，卻慘遭淘汰，甚至本季卻連附加賽都沒得打，早早放暑假，隨後更傳出三巨頭各種不合的傳言，其中箭靶衛少更在賽季後記者會上狂開地圖砲，除了稱與剛被開除的總教練佛蓋爾確實處不來，還直言湖人說要讓他在場上做自己都是假。

即便本季詹姆斯的數據表現仍在巔峰狀態，然而球隊整合和化學效應欠佳，加上傷病問題不斷，讓紫金豪華軍團只能遺憾收場。詹姆斯也在推特上寫道：「之後幾年我的職業生涯，都不會再錯過季後賽了。這真的讓我太難受，好吧，回頭去看這些季後賽對戰組合吧。」

此外除了分享度假美景外，詹姆斯也不忘支持正在就讀賽拉峽谷高中，現年高三的大兒子布朗尼（Bronny James），布朗尼本季場均可以砍下9.3分、3.7籃板、2.7助攻、1抄截、2阻攻，並在ESPN全美高中排名2023屆第43名，或許再過幾年我們將有望看到詹姆斯父子同場比賽。

疫情

相關新聞

NBA／保羅末節主宰戰局 太陽驚險擊退鵜鶘系列賽再超前

少了布克（Devin Booker）的太陽，即便艾頓（Deandre Ayton）創下季後賽得分新高，但在全場三分外線手感低迷的情況下，整場比賽仍飽受鵜鶘威脅。不過有36歲指揮官保羅（Chris Pa

NBA／楊恩致勝球展現強心臟 老鷹主帥：他毫不畏懼

第三節丟掉領先優勢的老鷹，一度在第四節落後熱火多達14分，然而在替補球員的強力追分後重新點燃希望，最後更靠著楊恩（Trae Young）在剩下4.4秒的致勝拋投，避免了3連敗瀕臨淘汰的窘境。 根

NBA／三節打完就進入垃圾時間 公鹿攻守碾壓大勝公牛

儘管鋒線大將米道頓（Khris Middleton）因傷將缺席整個首輪系列賽，但衛冕軍公鹿在今天作客芝加哥的比賽中，靠著攻守兩端的強勢發揮，整場比賽完全壓制公牛，前三節就領先達31分之多，也讓比賽早早

NBA／金塊系列賽0：3陷淘汰邊緣 教頭形容勇士就像瑪莎拉蒂

本季金塊隊靠著MVP約柯奇（Nikola Jokic）一己之力，將金塊帶入季後賽，沒想到首輪強碰柯瑞（Stephen Curry）帶領的勇士隊，並在首輪前三場比賽都輸球，系列賽以0:3處於淘汰邊緣。

NBA／談最後一擊跳投未進 熱火巴特勒：下次會命中

在楊恩（Trae Young）命中致勝球後，熱火還剩下4.4秒的最後一擊機會，不過負責操刀的巴特勒（Jimmy Butler）在杭特（De'Andre Hunter）的防守對位下，三分線外拔起出手，但

NBA／已經開始想念比賽 詹姆斯喊話：不會再錯過季後賽

錯過季後賽的詹姆斯，已提前到杜拜度假，並在IG上分享美景，但閒不住的他喊話已經開始想念比賽，並承諾未來不願再錯過季後賽了！ 湖人本季交易來MVP控衛衛斯特布魯克（Russell Westbroo

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。