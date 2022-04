NBA／已經開始想念比賽 詹姆斯喊話：不會再錯過季後賽

錯過季後賽的詹姆斯,已提前到杜拜度假,並在IG上分享美景,但閒不住的他喊話已經開始想念比賽,並承諾未來不願再錯過季後賽了!

湖人本季交易來MVP控衛衛斯特布魯克(Russell Westbrook),與戴維斯(Anthony Davis)、詹姆斯(LeBron James)組成三巨頭,並簽下「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)以及「魔獸」霍華德(Dwight Howard),被球迷號稱75海(NBA 75大球星),不料卻連附加賽都沒進,更傳出球員間兼鬧不合。

詹姆斯2020年疫情下在泡泡園區,為湖人奪下第17座總冠軍、而在上賽季在首輪對上太陽力拚衛冕,卻慘遭淘汰,甚至本季卻連附加賽都沒得打,早早放暑假,隨後更傳出三巨頭各種不合的傳言,其中箭靶衛少更在賽季後記者會上狂開地圖砲,除了稱與剛被開除的總教練佛蓋爾確實處不來,還直言湖人說要讓他在場上做自己都是假。

I can/will NOT miss the post season again for my career! This shit HURT. Ok back to watching these games.