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NBA／「氣氛大師」巴特勒又來？ 傳不想與歐拉迪波一起打球

聯合新聞網 / 綜合報導
熱火巴特勒（左） 路透
熱火巴特勒（左） 路透

季末復出有好表現的歐拉迪波（Victor Oladipo），季後賽至今卻一場未上，尤其今天第三戰在後衛羅瑞(Kyle Lowry)傷退，球隊需要組織進攻時仍被「冰鎮」，美媒爆料原因就是巴特勒（Jimmy Butler）不想和他一起打球！

今天23日熱火作客老鷹的首輪季後賽第三戰，老鷹靠著一哥楊恩終場前4.4秒致勝拋投，率隊以111:110險勝熱火，系列賽扳回一城追成1：2落後。

楊恩此役14投6中，包括12罰10中，攻下24分8助攻4籃板，其中第四節最後3分多鐘就包辦了10分；杭特（De'Andre Hunter）17分，蓋里納利（Danilo Gallinari）11分。替補的歐康古（Onyeka Okongwu）、波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）和萊特（Delon Wright）在第四節的追分秀中扮演重要角色。波格丹諾維奇拿下18分8籃板6助攻，萊特13分5籃板，歐康古9分6籃板，3人在第四節一共拿到21分。

熱火第四節在羅瑞傷退後，進攻完全亂調，只能交給巴特勒獨扛大局，這讓人質疑板凳末端的歐拉迪波為何還是得不到關愛？《NBA insider》作家貝里斯(Skip Bayless)的爆料給了答案，他指出熱火一哥巴特勒與歐拉迪波不合，直接向教練表達不想與他一起上場打球。然而在寸土必爭的季後賽，因個人因素影響球隊運作，讓人好奇熱火真的能走到最後嗎？

儘管這幾年巴特勒表現優異，本季帶領熱火問鼎東區第一，2020更曾將球隊重返總冠軍賽，可是卻疑似在休息室一直出「怪聲」，季末也與教練團爆衝突，讓熱火高層頭痛不已，傳聞已有不續留他的準備。

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