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NBA／金塊系列賽0：3陷淘汰邊緣 教頭形容勇士就像瑪莎拉蒂

聯合新聞網 / 綜合報導
約柯奇(右)無力回天，教頭就像台瑪莎拉蒂，金塊則根本只是福特生產的國民房車。 路透
約柯奇(右)無力回天，教頭就像台瑪莎拉蒂，金塊則根本只是福特生產的國民房車。 路透

本季金塊隊靠著MVP約柯奇（Nikola Jokic）一己之力，將金塊帶入季後賽，沒想到首輪強碰柯瑞（Stephen Curry）帶領的勇士隊，並在首輪前三場比賽都輸球，系列賽以0:3處於淘汰邊緣。

約柯奇至今為止的季後賽3場依舊表現優異，平均上場33.7分鐘可以拿下29.3分、13.0籃板與5.0助攻，同時還有2.3抄截與1.0火鍋進帳，無奈全隊無人得分能破20分，恐成首位季後賽首輪0勝的MVP。

昨日金塊在第三戰主場輸給勇士，陷入0：3落後絕境，金塊總教練馬龍賽後表示：「我認為我們要非常小心了，之後每場比賽要打的更好，在人手不足的情況下，我們試圖打得更有侵略性。」然而他無奈說到：「但事實是我們就像輛國民房車Pinto(福特在1970年代的國民房車)，勇士則根本是超跑瑪莎拉蒂！我們必須維持好自己的節奏，不被他們的防守干擾，並拿出原本實力穩定得分。」

隨後記者以此向勇士教頭柯爾（Steve Kerr）發問：「你有瑪莎拉蒂嗎？」

柯爾笑說：「沒有，這兩台車都沒擁有過也沒開過，但我想我們應該是介於兩者之間。這幾年我們一樣位處低潮，但我們正在改變，變得更年輕有活力。」接著表示：「連續7年的季後賽，並打入5次決賽，情緒、身體上都積累了很多疲勞，所以前幾年我們都沒進到季後賽，但在今年我們捲土重來，球員都很興奮並在球賽中，展現實力。」

瑪莎拉蒂

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