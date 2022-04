NBA／批湖人教練很難當 歐尼爾：4年1億美元我就接

「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)日前提到湖人應該考慮只留下詹姆斯(LeBron James)和戴維斯(Anthony Davis),其餘打掉重練,近日又在自己的節目中語出驚人,表示只要湖人球團願意開出一份為期4年、每年2500萬美元的合約,自己願意接下湖人下季總教練一職。

湖人本季戰績不佳,連附加賽都未能闖進就提前出局,湖人快刀斬亂麻,迅速解除總教練佛蓋爾(Frank Vogel)的職務,對此歐尼爾首先開炮,直言湖人今年的表現極差,球團也沒有尊重佛蓋爾,就連開除他也不告知本人一聲,竟然只透過媒體放消息,「聯盟任何教練,千萬不要去當湖人主帥,因為這就是浪費時間,在湖人並不會得到尊重。」

至今湖人仍未有適合的教練人選浮上檯面,於是饒舌歌手Master P毛遂自薦,表示如果球團願意聘請他,絕對能幫助湖人拿到總冠軍,還指定要歐尼爾擔任助理教練,歐尼爾也對他的言論做出回應,強調如果湖人願意端出4年1億的合約,就馬上去執教,「湖人若要找總教練就得付出代價,這就是我開的價碼。」

"If they offered me $25M a year for 4 years, I'd coach the Lakers." 👀@SHAQ ponders a coaching career on #TheBigPodcast: https://t.co/wpZ6zHYULF pic.twitter.com/SDrN1AbDlc