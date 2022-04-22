NBA／批湖人教練很難當 歐尼爾：4年1億美元我就接

「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）日前提到湖人應該考慮只留下詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis），其餘打掉重練，近日又在自己的節目中語出驚人，表示只要湖人球團願意開出一份為期4年、每年2500萬美元的合約，自己願意接下湖人下季總教練一職。

湖人本季戰績不佳，連附加賽都未能闖進就提前出局，湖人快刀斬亂麻，迅速解除總教練佛蓋爾（Frank Vogel）的職務，對此歐尼爾首先開炮，直言湖人今年的表現極差，球團也沒有尊重佛蓋爾，就連開除他也不告知本人一聲，竟然只透過媒體放消息，「聯盟任何教練，千萬不要去當湖人主帥，因為這就是浪費時間，在湖人並不會得到尊重。」

至今湖人仍未有適合的教練人選浮上檯面，於是饒舌歌手Master P毛遂自薦，表示如果球團願意聘請他，絕對能幫助湖人拿到總冠軍，還指定要歐尼爾擔任助理教練，歐尼爾也對他的言論做出回應，強調如果湖人願意端出4年1億的合約，就馬上去執教，「湖人若要找總教練就得付出代價，這就是我開的價碼。」

"If they offered me $25M a year for 4 years, I'd coach the Lakers." 👀@SHAQ ponders a coaching career on #TheBigPodcast: https://t.co/wpZ6zHYULF pic.twitter.com/SDrN1AbDlc — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 21, 2022

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