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NBA／延長賽飆進致勝外線 安比德放話橫掃暴龍
76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）今天上半場雖打得掙扎，還遭坐在場邊的暴龍全球大使兼加拿大知名歌手德瑞克（Drake）「垃圾話」，但他下半場加延長賽直接轟下28分，以實際表現率隊以104：101擊敗主場的暴龍，賽後馬上找上德瑞克「烙狠話」，直接說要4戰橫掃暴龍。
76人和暴龍今天進行系列賽第3戰，地點從前兩戰的費城移師多倫多。根據76人前鋒哈里斯（Tobias Harri）說法，德瑞克不斷用言語想激怒安比德，「上半場德瑞克在那裡說，安比德不能在這打球，我回說『他當然可以，肯定的』，德瑞克還回『不，他不能在這打』。」
經過隊友中場時間的鼓勵，安比德下半場展現當家球星特質，尤其延長賽最後0.8秒投進致勝外線，助隊取得系列賽3戰全勝的絕對優勢。
全場攻下33分的安比德，賽後看到場邊的德瑞克，馬上以言語回擊，他放話說：「我是來完成橫掃的。」
系列賽第4戰將於台灣時間周日凌晨登場。
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