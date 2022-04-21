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NBA／戲劇化準絕殺暴龍聽牌 安比德：生涯最佳的一球

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
安比德賽後也直言，這次準絕殺球絕對是他生涯最精彩的一顆。 路透社
安比德賽後也直言，這次準絕殺球絕對是他生涯最精彩的一顆。 路透社

在比賽最多17分落後，且「大鬍子」哈登（James Harden）還在正規賽時間終了前犯滿離場的情況下，76人今天在與暴龍系列人第三戰，靠著安比德（Joel Embiid）於延長賽倒數0.8秒投進準絕殺三分球，以104：101擊退暴龍，而安比德賽後也直言，這次準絕殺球絕對是他生涯最精彩的一顆。

3年前的季後賽第2輪第7戰曾在暴龍主場遭到雷納德（Kawhi Leonard）投進絕殺三分球的76人，今年帶著2勝0敗優勢再度造訪多倫多，不過在正規賽卻陷入苦戰一度落後到17分，而幫助球隊在第四節倒數階段追平的哈登更是在倒數27.5秒6犯離場。

但延長賽安比德也挺身接管戰局，他先是在倒數2分36秒幫助76人取得1分領先，在暴龍阿努諾比（OG Anunoby）兩罰一中追平比數後，安比德又在倒數0.8秒投進高難度的轉身三分球出手，最終76人也靠著這球成功逆轉暴龍，系列賽取得3：0聽牌優勢。

談到這次的準絕殺三分球，安比德直言這絕對是他生涯最好的那一顆，「但我們的工作還沒有做完，我們還需要一場勝利，兩天後我們將再回到這裡，我們會努力再拿下一勝。」

安比德坦言，今天比賽他打得其實並不好，不過在教練瑞佛斯（Doc Rivers）提醒下重拾侵略性，「上半場我有更多時候是在協防，沒怎麼進攻，但教練跟我說你是場上最高大的球員，你要做的就是統治比賽，而我也照做了。」

隊友哈里斯（Tobias Harris）在談到安比德的關鍵進球時說：「我真的太激動了，他的出手一氣呵成，轉身、出手、命中，對安比德來說他在那個位置的命中率是很高的，這對於他來說是個完美的結局。我和他曾聊過2019年在這邊輸球的話題，能夠再回到這裡並擊敗暴龍真的有很多不同意義。」

而安比德也成為聯盟過去25年來，首位在季後賽投進準絕殺或是絕殺三分球的中鋒，也是唯一一位身高超過7呎的球員。

安比德 暴龍 76人

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