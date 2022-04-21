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NBA／下半場10投盡墨 杜蘭特：走到哪都有2到3人圍堵

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
杜蘭特下半場10投0中，賽後也稱塞爾蒂克真的是對他撒下天羅地網！ 路透社
杜蘭特下半場10投0中，賽後也稱塞爾蒂克真的是對他撒下天羅地網！ 路透社

籃網今天在與塞爾蒂克的系列賽第二戰，前三節打完還領先的情況下，卻在第四節出現進攻熄火的狀況，該節前10分鐘僅拿下6分，其中杜蘭特（Kevin Durant）下半場更是10投0中，讓塞爾蒂克趁勢逆轉戰局，以114：107收下2連勝。

籃網雙星杜蘭特與厄文（Kyrie Irving）在系列賽首戰聯手攻下62分但球隊卻遭到塞爾蒂克絕殺後，今天卻出現進攻熄火的狀況，兩人合計出手30次僅命中8球，其中杜蘭特拿下的27分有18分是透過罰球拿下，厄文更只有10分、1助攻進帳，表現受制於綠衫軍的防守。

反觀塞爾蒂克雖然在前三節打完還落後，但靠著末節僅讓籃網攻下17分，最終成功逆轉，將帶著2勝0敗前往籃網主場，對於今天球隊攻勢受阻，籃網主控厄文表示，對手確實很了解他們，「尤多卡（Ime Udoka）真的很了解我們，在第4節領先到7分後，比賽狀況卻發生了改變，他們縮小差距甚至取得領先，之後我們就再也無法追上。」

籃網今天在第四節出手19次僅命中5球，其中杜蘭特更是受到綠衫軍的嚴加看防僅拿下6分，且全是在罰球線上拿下，談到綠衫軍對他的防守，他說：「無論我走到哪，隨時都有2到3個人來圍堵我，我必須打得更有耐心一點，也必須要打得更快速、果決。」

塞爾蒂克泰托姆今天攻下19分雖然不算特別亮眼，但他在下半場讓杜蘭特難以出手，成為綠衫軍逆轉關鍵，他說：「這就像是一場老學派的季後賽，你必須不斷重複、堅持，我為我們在今天比賽中不斷向對手做出回應感到驕傲。」

塞爾蒂克 籃網 杜蘭特

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