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NBA／莫蘭特、唐斯場上互尬 星爸場外對賭

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
唐斯(左)與莫蘭特(右)的老爸在場外以自己的兒子表現約定賭注！ 美聯社
唐斯(左)與莫蘭特(右)的老爸在場外以自己的兒子表現約定賭注！ 美聯社

灰熊隊今天以124：96大勝灰狼隊，將西區季後賽第一輪系列賽扳平成1：1，兩隊當家球星唐斯（Karl-Anthony Towns）和莫蘭特（Ja Morant）父親間的賭注也更白熱化，兩位「星爸」場外的垃圾話也為這組系列賽增添不少話題。

今天灰狼早早取得領先，老唐斯（Karl-Anthony Towns Sr.）和老莫蘭特（Tee Morant）就有過些言語交鋒，兩人還有「外插」對賭，若是西區第2種子灰熊贏得系列賽，老唐斯就要穿上莫蘭特球衣，反之若是第7種子灰狼上演逆襲，老莫蘭特就要穿上唐斯的32號戰袍。

兩位家長在系列賽都十分活躍，系列賽第一戰是老唐斯佔上風，唐斯以29分表現率灰狼先下一城，今天換老莫蘭特扳回一城，兒子莫蘭特攻下全場最高的23分外帶10籃板和9助攻，以「準大三元」壓下唐斯的15分、11籃板。

7戰4勝制的系列賽第3戰將移師明尼亞波利斯，台灣時間周五早上7點半登場。

唐斯 莫蘭特 灰狼

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