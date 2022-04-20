快訊

長榮海運 「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／布克傷勢未明 保羅14助攻0失誤難救太陽：專注下一戰

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
對於布克的傷勢，保羅也強調這是比賽中的一部分，球隊也有其他球員可以跳出來，接下來將會繼續專注在下場比賽。 美聯社
對於布克的傷勢，保羅也強調這是比賽中的一部分，球隊也有其他球員可以跳出來，接下來將會繼續專注在下場比賽。 美聯社

太陽隊今天對鵜鶘隊系列賽第二戰，於球隊一哥布克（Devin Booker）提前傷退的情況下，儘管主控保羅繳出17分、14助攻、0失誤的演出，但仍是以114：125遭到鵜鶘扳平戰局，對於布克的傷勢，保羅也強調這是比賽中的一部分，球隊也有其他球員可以跳出來，接下來將會繼續專注在下場比賽。

在系列賽首戰拿下25分領軍擊敗鵜鶘後，太陽布克今天上半場依舊火力全開，投進7顆三分球攻下31分，不過在下半場得分未再增加的情況下，最終還因為右腿拉傷提前退場，並將在賽後進行進一步的傷勢評估，來確定下場比賽是否能夠繼續上陣。

在布克傷退的情況下，太陽主控保羅今天繳出17分、14助攻、0失誤的表現，達成聯盟過去20年季後賽第5場單場14助攻且0失誤紀錄，其中保羅一人就包辦了其中4場，另一場則是由朗多（Rajon Rondo）達成。

不過對於好表現無法幫助球隊取勝，球隊還面臨布克受傷的狀況，保羅賽後也說：「這就是比賽的一部分，但我們有足夠能力的球員能夠挺身而出，布克過去幾戰大殺四方，並且完成了很多偉大的賽事，不過現在我們面對的狀況就是這樣，我們現在該專注在下一場比賽。」

今天攻下19分的布里吉斯（Mikal Bridges）也說：「我們會做好準備，他是我們的兄弟，我們肯定都希望他一切安好，但所有人都必須做好準備挺身而出。」

布克 保羅 鵜鶘

延伸閱讀

回憶和喬丹初次見面 保羅：他竟喊得出我的名字

保羅第四節接管戰局 太陽教頭讚前所未見

NBA／首戰繳30分10助攻 保羅創史上最老紀錄

NBA／保羅連續飆分穩軍心 摧毀鵜鶘反撲氣勢搶首勝

相關新聞

NBA／控HBO影集詆毀名譽 衛斯特委律師發函要求下架

以湖人80年代盛世為題的《HBO》影集「Winning Time」播出至今引發不少當事人不滿，賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）與魔術強森（Magic Johnson）都拒看抵制，而劇中被

NBA／英格倫飆37分準大三元射日 教頭驚呼根本不用畫戰術

資深裁判佛斯特（Scott Foster）出任執法，保羅（Chris Paul）已經吞季後賽12連敗，太陽今天（20號）又遭遇布克（Devin Booker）傷退打擊，被鵜鶘以125比114擊敗扳平系

NBA／灰熊創隊史季後賽勝分紀錄 主帥：壓制灰狼三劍客

前一場主場落敗的灰熊，今天攻守全面爆發，以28分之差痛宰灰狼，創下隊史季後賽最多勝分紀錄。 灰熊原先紀錄是21分，出現在2013年首輪對快艇的第4戰；而當年灰熊也是在例行賽取得56勝隊史最佳紀錄

NBA／布克成傷兵 太陽教頭：會有人挺身而出

以西區頭號種子之姿進軍季後賽，太陽隊今天卻「賠了夫人又折兵」，看板球星布克（Devin Booker）上半場狂轟31分，...

NBA／保羅邪門紀錄延續 遇上資深裁判佛斯特執法已13連敗

布克（Devin Booker）今天（20號）傷退，且保羅（Chris Paul）未能繳出首戰般末節一夫當關表現，太陽終場以114比125爆冷不敵鵜鶘，系列賽遭扳平為1比1。不僅如此，保羅邪門另類連敗

NBA／莫蘭特、唐斯場上互尬 星爸場外對賭

灰熊隊今天以124：96大勝灰狼隊，將西區季後賽第一輪系列賽扳平成1：1，兩隊當家球星唐斯（Karl-Anthony T...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。