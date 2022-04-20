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NBA／布克傷勢未明 保羅14助攻0失誤難救太陽：專注下一戰
太陽隊今天對鵜鶘隊系列賽第二戰，於球隊一哥布克（Devin Booker）提前傷退的情況下，儘管主控保羅繳出17分、14助攻、0失誤的演出，但仍是以114：125遭到鵜鶘扳平戰局，對於布克的傷勢，保羅也強調這是比賽中的一部分，球隊也有其他球員可以跳出來，接下來將會繼續專注在下場比賽。
在系列賽首戰拿下25分領軍擊敗鵜鶘後，太陽布克今天上半場依舊火力全開，投進7顆三分球攻下31分，不過在下半場得分未再增加的情況下，最終還因為右腿拉傷提前退場，並將在賽後進行進一步的傷勢評估，來確定下場比賽是否能夠繼續上陣。
在布克傷退的情況下，太陽主控保羅今天繳出17分、14助攻、0失誤的表現，達成聯盟過去20年季後賽第5場單場14助攻且0失誤紀錄，其中保羅一人就包辦了其中4場，另一場則是由朗多（Rajon Rondo）達成。
不過對於好表現無法幫助球隊取勝，球隊還面臨布克受傷的狀況，保羅賽後也說：「這就是比賽的一部分，但我們有足夠能力的球員能夠挺身而出，布克過去幾戰大殺四方，並且完成了很多偉大的賽事，不過現在我們面對的狀況就是這樣，我們現在該專注在下一場比賽。」
今天攻下19分的布里吉斯（Mikal Bridges）也說：「我們會做好準備，他是我們的兄弟，我們肯定都希望他一切安好，但所有人都必須做好準備挺身而出。」
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