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NBA／灰熊大勝灰狼28分破隊史紀錄 莫蘭特歸功板凳球員

中央社 / 台北20日電
灰熊靠著少主莫蘭特（Ja Morant）領軍，加上團隊共7人得分達雙位數，終場大勝灰狼28分，也創下隊史在季後賽最大勝分差。 路透社
灰熊靠著少主莫蘭特（Ja Morant）領軍，加上團隊共7人得分達雙位數，終場大勝灰狼28分，也創下隊史在季後賽最大勝分差。 路透社

曼菲斯灰熊後衛莫蘭特今天繳出23分、10助攻、9籃板的準大三元成績單，灰熊終場以124比96輕取明尼蘇達灰狼，淨勝28分寫隊史新猷，並在NBA季後賽首輪以1比1扯平。

美國職籃NBA季後賽西部首輪，例行賽拿下56勝的灰熊，以西部第2種子之姿挺進季後賽，是隊史在季後賽的最高排序，沒想到首役就踢到鐵板，讓從附加賽晉級的灰狼，拿下相隔18年後在季後賽開幕戰的首勝。

不敢再大意的灰熊今天上緊發條，靠著少主莫蘭特（Ja Morant）領軍，加上團隊共7人得分達雙位數，終場大勝灰狼28分，也創下隊史在季後賽最大勝分差。

今天開賽灰狼一度還曾取得7分領先，不過灰熊靠著莫蘭特在首節結束前的壓哨大號三分球後來居上，接下來更靠著一波27比17的團隊攻勢拉開比分，第4節最後4分40秒，在地主球迷龐大的歡呼聲中，莫蘭特提前打卡下班。

事實上灰熊的近況不算太好，若不含今天比賽在內，他們在過去5場比賽中輸了4場，今天他們靠著全員發揮，也把過去這段時間失利的陰霾一掃而空。

對於這場勝利，莫蘭特把功勞記在發揮出色的板凳球員身上，他認為替補球員上場是最重要的時刻，因為大家不斷將分差拉開到舒服的領先範圍，讓先發球員可以獲得更多休息時間、保持「新鮮」狀態，才順利拿下這場勝利。

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