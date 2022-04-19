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NBA／失控遭驅逐出場 約柯奇不爽小裴頓「襲臀」

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
約柯奇(右)。 路透
約柯奇(右)。 路透

金塊隊今天沒把握兩位數領先，第三節遭勇士隊逆轉，最終以106：126吞下季後賽首輪第2敗不說，球隊狀況也不斷，先是巴頓（Will Barton）與卡珍斯（DeMarcus Cousins）「內鬨」爭執，當家球星約柯奇（Nikola Jokic）還領到2次技術犯規遭驅逐，賽後還針對勇士後衛小裴頓（Gary Payton II）的舉動抱怨了一番。

小裴頓第一節尾聲賞了約柯奇一記麻辣鍋，當下就向約柯奇行「注目禮」。勇士把握轉換快攻後金塊教頭馬龍（Michael Malone）喊出暫停，小裴頓回板凳區時拍了約柯奇屁股，約柯奇不快立刻反應在動作上，他第一時間就往小裴頓走去，但遭柯瑞（Stephen Curry）和波爾（Jordan Poole）擋下。

約柯奇賽後餘怒未消，指小裴頓舉動不當，「他不需要這樣做，我只是反應出來，不需要這樣。」這也非他比賽中唯一的情緒失控，他第三節砸球領到技術犯規，第四節再因不滿吹判對裁判抱怨，領到第2個技術犯規。

帶著26分、11籃板提前臨場的約柯奇表示，自己不該有這些動作，「我認為當下我被犯規，因為我聽到聲響，這是為何我會有這反應。」

第3戰將於台灣時間周五移師金塊主場，約柯奇盼攻守都能有更佳表現，集中注意力，掌握住比賽節奏。

約柯奇 金塊 勇士

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