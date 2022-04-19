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NBA／波爾兩戰轟59分 湯普森讚「迷你柯瑞」

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
波爾。 路透
波爾。 路透

勇士隊不再只有「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯姆森（Klay Thompson）飆分，首度打季後賽的波爾（Jordan Poole）表現出色，兩戰分別攻下30分和29分，連湯普森都形容說：「波爾就像是迷你柯瑞。」

22歲的波爾是2019年選秀會被勇士挑中，他年紀剛好小柯瑞一輪，今天兩人包辦10記三分球，加上湯普森在內，3星聯手轟下84分，率隊以126：106擊敗金塊隊，快意收下2連勝。

今天也有21分貢獻的湯普森提到，加上格林（Draymond Green）和維金斯（Andrew Wiggins），勇士陣容最棒的部分就是每人都有各自方式能幫助球隊，像柯瑞擋拆能力突出，自己可以空手走位，維金斯擅長突破，格林組織和防守能力出色。

談到最年輕的波爾，湯普森形容說：「波爾急停跳投的能力，就像是迷你柯瑞。」

柯瑞上月中傷了左腳韌帶，季後賽前兩戰都從板凳出發，頂替他位置的「迷你柯瑞」波爾表現稱職，使得勇士第3戰先發陣容「難產」，不過湯普森認為球隊擁有「死亡陣容」，球隊要再釋放能力，齊心朝最終目標前進。

小柯瑞 波爾 湯普森

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