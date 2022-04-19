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NBA／柯瑞高效率寫神紀錄 柯爾喊不意外
連兩場從板凳出發，勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）拿手的飆分能力依舊，今天他只打23分鐘就轟下全場最高的34分，率勇士第三節甩開金塊隊糾纏，以126：106拿下季後賽首輪2連勝。
柯瑞今天三分球10投5中，包括一次「4分打」，不只自己比出手勢慶祝，勇士滿場球迷也陷入瘋狂，場邊的妻子也起身歡呼。
這僅是柯瑞3月中扭傷左腳韌帶後的復出第2戰，他表示上半場身體感覺就很不錯，「當你開始進球，感覺就不同了。」他形容像是找回平常的自己，同時又有更多情緒，「所以這是很好的感覺。」
根據數據統計，NBA季後賽還沒有球員能在不到23分鐘就攻下超過30分，差3秒就出賽23分鐘的柯瑞寫下特別紀錄，教頭柯爾（Steve Kerr）笑說並不意外，畢竟柯瑞一直都有驚奇演出，「當他有這樣的爆發演出時，你從不會真的感到驚訝，很高興看到他這樣的表現。」
系列賽第3戰將於台灣時間周五登場，柯瑞會先發或替補？柯爾今天還沒給確定答案，主角則是說，不管什麼身分上場，目標就是打出高效率。
2022NBA季後賽賽程與戰績
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