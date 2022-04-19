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NBA／布朗森飆41分寫新猷 教頭基德：賺大錢了！

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
布朗森(右)季後賽第一輪第2戰轟下生涯新高41分且沒有任何失誤，讓教頭基德都開玩笑說，想當他的經紀人。 路透社
布朗森(右)季後賽第一輪第2戰轟下生涯新高41分且沒有任何失誤，讓教頭基德都開玩笑說，想當他的經紀人。 路透社

獨行俠隊球星唐西奇（Luka Doncic）是2018年選秀會「同梯」，布朗森（Jalen Brunson）在菜鳥合約最後一季打出生涯年，不但得分、助攻、籃板都寫生涯新高，今天季後賽第一輪第2戰更轟下生涯新高41分且沒有任何失誤，連教頭基德（Jason Kidd）都開玩笑說，想當布朗森經紀人。

布朗森是維拉諾瓦大學2018年奪下NCAA總冠軍的班底之一，菜鳥年就曾有單場34分紀錄，今年季後賽他把握唐西奇因傷缺陣機會，季後賽首戰就有24分演出，今天繼續飆分，全場25投15中，包括10投6中的三分球，全場貢獻41分，成為隊史第5位季後賽得分超過40分的球員。

若是把失誤數也列入計算，布朗森是隊史第一位季後賽得分超過40分且零失誤的球員，前5投俱中的他提到，自己就是解讀對手防守，「前面5投都把握很棒，但我心態和前一場前5投都沒進相同，不能有波動，不管唐西奇在不在都一樣，因為我們還是需要球員進球。」

布朗森在合約年打出亮眼成績，基德笑說：「他會賺進大筆錢，我不知道他需不需要經紀人，但我會想報名。」其實布朗森和唐西奇有同樣的經紀人，基德玩笑話只是想凸顯子弟兵的好表現，而且不僅止於今晚，「他已經做了許多事，展現出值得好的薪資，他打出了高水準，是個贏家。」

唐西奇 獨行俠

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