NBA／全國轉播決定誰獲個人獎？ 熱火阿德巴約怒批不受尊重

NBA在今天公布年度最佳防守球員獎項，最終由塞爾蒂克隊後衛史馬特（Marcus Smart）奪得，至於熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）不僅沒有獲選，甚至未能擠進前三名，讓他直言並沒有受到尊重，並認為球隊的全國轉播場次決定了獎項最終獎落誰家。

身為東區戰績龍頭的熱火隊，在聯盟今天公佈的個人獎項得票前三名名單中，包括總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）在年度最佳教練以及赫洛（Tyler Herro）在年度第六人都順利擠進前3名，不過原先年度最佳防守球員呼聲相當高的中鋒阿德巴約卻不在前3名榜上，被排在最終獲獎的史馬特、布里吉斯（Mikal Bridges）和戈貝爾（Rudy Gobert）之後。

對於這樣的結果，熱火總教練史波史特拉在今天球隊練球後就為阿德巴約抱不平，「我很訝異阿德巴約居然沒有出現在最終候選名單，我不知道人們都看到了些什麼，他也打了足夠多的賽事，我不希望這會成為藉口。」

根據統計數據，阿德巴約本季為熱火出賽56場，而球隊防守效率值為聯盟第4，史馬特則是出賽71場、球隊防守效率值聯盟第1，布里吉斯出賽82場、球隊防守效率值聯盟第3，戈貝爾出賽66場、球隊防守效率值聯盟第10名。

阿德巴約則表示，這次投票的結果並不代表整體可用性，而是候選球員在全國轉播賽事的出賽場次，因為本賽季太陽有34場全國轉播賽事，塞爾蒂克32場、爵士26場，熱火則是4隊中最少的22場，「我認為這是不尊重人的。這也是為什麼我總覺得有些人能拿下很多獎，因為他們總能在電視前好好展現自己的天賦，並且打一些好比賽。」

阿德巴約直言，自己與熱火並沒有獲得那麼多全國轉播賽事的關注，確實是一件讓人沮喪的事情，如果大家的條件對等，他相信自己將不會被淘汰出局。史波史特拉也說：「只要看過我們任何一場比賽，你就會知道我們在他的堅韌與多才多藝上建立了什麼樣的防守體系，這不是陳腔濫調，他可以從1號守到5號，儘管你可以說很多人也能做到這件事，但在這份名單中他絕對是最頂尖也是獨一無二的。」

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