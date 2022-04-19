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NBA／唐西奇持續缺陣 教頭爆料：他還會開玩笑

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
獨行俠球星唐西奇（中）今天再因左小腿傷勢無法上場，季後賽第一輪的前兩戰都缺席。 路透社
獨行俠球星唐西奇（中）今天再因左小腿傷勢無法上場，季後賽第一輪的前兩戰都缺席。 路透社

獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）今天再因左小腿傷勢無法上場，季後賽第一輪的前兩戰都缺席，不過球隊今天在布朗森（Jalen Brunson）6記三分球在內的41分領軍下，以110：104擊敗爵士隊，獨行俠教頭基德（Jason Kidd）也說，唐西奇正朝正確方向前進。

唐西奇是季後賽最終戰成傷兵，距離今天季後賽第2戰相隔8天；獨行俠首戰以93：99敗給爵士，今天扳回一城，第3戰將於台灣時間星期五移師猶他。

除已恢復個人投籃訓練，唐西奇今天早上也有參與球隊的半場投籃練習，不過基德並沒詳細說明唐西奇狀況，不過有指出唐西奇「絕對朝正確方向前進」，且每天都有更進步。

「就像我之前說的，他精神狀態很好，心情愉快，還會開玩笑。」基德提到，有時受傷會讓人脾氣暴躁，對年紀大的球員尤其如此，不過23歲的唐西奇還很年輕，「他盡了現階段可以做的一切事情，希望他可以盡快上場，但如果他還無法打，我們也只能如此。」

連同今天季後賽開胡在內，獨行俠本季在唐西奇缺陣下的戰績是9勝10敗。

唐西奇 獨行俠 爵士

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