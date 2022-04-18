NBA／回憶和喬丹初次見面 保羅：他竟喊得出我的名字

喬丹（Michael Jordan）是許多運動員心目中的神，今日成為太陽在季後賽首勝功臣，球隊當家主控保羅（Chris Paul）近日也分享自己和這位傳奇人物第一次見面的場景，他透露當時自己只是個小毛頭，喬丹卻叫得出他的名字讓他永生難忘。

保羅在2005年以第4順位被當時的紐奧良黃蜂選中，不過早在2003年他就和球鞋NIKE簽約，是喬丹牌的一員，保羅回憶時提到，「我們當時要拍照，我坐在椅子的一邊，布朗（Shannon Brown）坐在另一端，而中間的位置是空的。」

「我們都知道等會兒喬丹會過來並坐下來，這也真的發生了，而且他竟然知道我的名字，那個場景我一輩子都忘不了，直到現在他都是我的恩師，我私底下也都有和他保持連繫，能夠和發展出這樣的交情是我從小作夢都沒想過的。」

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