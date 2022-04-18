NBA／保羅第四節接管戰局 太陽教頭讚前所未見

太陽隊以西區頭號種子身分迎接季後賽，今天首戰碰鵜鶘隊一度被追到個位數，但當家球星保羅（Chris Paul）挺身而出，全場攻下30分就有19分集中在第四節，為球隊鎖定勝利，以110：99拿下系列賽首戰，不只隊友送上滿滿稱讚，教頭威廉斯（Monty Williams）也說，保羅的特質前所未見。

「這就是他接管比賽的能力，他就是有這樣與生俱來的感覺，我不覺得身邊曾有任何像保羅這樣的人。」威廉斯說。

太陽單節拿下31分，保羅得分加上助攻的分數就佔23分；他單節前6投俱中，前5分鐘就轟下17分，攻下25分的隊友布克（Devin Booker）讚說：「這個男人是真正的鬥士和贏家，當他很渴望時，從他的舉止和走路就可以看出來，所以不用意外，他這是為這些時刻而生。」

鵜鶘教頭格林（Willie Green）上季是太陽隊教練團成員，球員時期還曾和保羅攜手，今天他下達對保羅「放投」指令付出代價，保羅說：「他們像是邀請我出手。」他投進後還多次看向格林，不過他也解釋，兩人十分了解彼此，這只是比賽的一部分。

商品推薦