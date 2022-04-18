NBA／自己決定替補歸隊 柯瑞：從湯普森復出學經驗

昨（17）日勇士和金塊展開季後賽首輪對決，柯瑞(Stephen Curry)準時趕在首戰復出，不過卻是從板凳出發，據消息指出，柯瑞在看到「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)先前復出的過程後，認為擔任替補固定打每一節最後幾分鐘，更有利於調整。

柯瑞昨天替補上陣22分鐘，貢獻16分、4助攻和3籃板，頂替他的波爾（Jordan Poole）雖是首度打季後賽，卻轟進全隊最高30分，也讓柯瑞轉打替補恰巧得到意外的收穫。被問到為何會「出奇兵」打替補，柯瑞表示這是他自己所做出的決定，原因就是看到隊友湯普森在傷後歸隊後所經歷的一切。

「我從湯普森的復出過程中學到很多，他當時從先發打起，卻在首節末段和第2節大部分的時間在板凳席坐很久，花很多時間想找回比賽節奏，相較之下我認為明確知道自己就是從替補打起，只會打每節最後6分鐘，更有利於調整狀態。」

賽前勇士教頭柯爾（Steve Kerr）就透露不會讓柯瑞上場超過30分鐘，不過在勇士昨日輕鬆取勝下，柯瑞最終才出賽21分鐘，目前仍不確定柯瑞何時會重返先發，不過上場時數預計會隨著場數持續慢慢增加。

Steph shared how watching Klay's return contributed to his decision to come off the bench in Game 1 pic.twitter.com/mfug2XB89a — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 17, 2022

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