快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

總統府委外廠商確診 15人快篩結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／自己決定替補歸隊 柯瑞：從湯普森復出學經驗

聯合新聞網 / 綜合報導
傷癒復出的柯瑞，認為替補比先發更容易調整。 美聯社
傷癒復出的柯瑞，認為替補比先發更容易調整。 美聯社

昨（17）日勇士和金塊展開季後賽首輪對決，柯瑞(Stephen Curry)準時趕在首戰復出，不過卻是從板凳出發，據消息指出，柯瑞在看到「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)先前復出的過程後，認為擔任替補固定打每一節最後幾分鐘，更有利於調整。

柯瑞昨天替補上陣22分鐘，貢獻16分、4助攻和3籃板，頂替他的波爾（Jordan Poole）雖是首度打季後賽，卻轟進全隊最高30分，也讓柯瑞轉打替補恰巧得到意外的收穫。被問到為何會「出奇兵」打替補，柯瑞表示這是他自己所做出的決定，原因就是看到隊友湯普森在傷後歸隊後所經歷的一切。

「我從湯普森的復出過程中學到很多，他當時從先發打起，卻在首節末段和第2節大部分的時間在板凳席坐很久，花很多時間想找回比賽節奏，相較之下我認為明確知道自己就是從替補打起，只會打每節最後6分鐘，更有利於調整狀態。」

賽前勇士教頭柯爾（Steve Kerr）就透露不會讓柯瑞上場超過30分鐘，不過在勇士昨日輕鬆取勝下，柯瑞最終才出賽21分鐘，目前仍不確定柯瑞何時會重返先發，不過上場時數預計會隨著場數持續慢慢增加。

勇士 Stephen Curry Klay Thompson Steve Kerr

延伸閱讀

NBA／相隔兩年重返季後賽 柯瑞復出替補上陣

NBA／醫療團隊錯估「玻璃人」 公鹿2012年痛失柯瑞

NBA／波爾季後賽處女秀轟30分 浪花兄弟都讚嘆

NBA／拿日後2冠換16年73勝圓滿結局？ 格林感謝柯瑞說不要

相關新聞

NBA／自己決定替補歸隊 柯瑞：從湯普森復出學經驗

昨（17）日勇士和金塊展開季後賽首輪對決，柯瑞(Stephen Curry)準時趕在首戰復出，不過卻是從板凳出發，據消息指出，柯瑞在看到「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)先前復出的過程後，

NBA／巴恩斯將缺席G2 暴龍鋒線面臨傷病麻煩

暴龍首戰在費城慘輸20分，而雪上加霜的是，他們在第2戰將面臨更多傷病麻煩。 左腳踝不慎被安比德（Joel Embiid）踩到導致受傷的新秀巴恩斯（Scottie Barnes），雖然經X光檢查後

NBA／回憶和喬丹初次見面 保羅：他竟喊得出我的名字

喬丹（Michael Jordan）是許多運動員心目中的神，今日成為太陽在季後賽首勝功臣，球隊當家主控保羅（Chris Paul）近日也分享自己和這位傳奇人物第一次見面的場景，他透露當時自己只是個小毛

NBA／唐西奇G2恐難出賽 基德：傷勢來得不是時候

獨行俠在沒有唐西奇（Luka Doncic）的情況下，首戰雖然還是把爵士逼到最後才飲恨輸球。不過對獨行俠來說，即將來臨的第2戰恐怕還是無法迎接當家少主回歸。 根據《ESPN》報導，獨行俠官方目前

NBA／保羅第四節接管戰局 太陽教頭讚前所未見

太陽隊以西區頭號種子身分迎接季後賽，今天首戰碰鵜鶘隊一度被追到個位數，但當家球星保羅（Chris Paul）挺身而出，全...

NBA／史馬特助攻絕殺秀 泰托姆：一個眼神交流

塞爾蒂克首輪對籃網第一戰最後時刻，泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）、布朗（Jaylen Brown）攜手上演一波傳導配合，以上籃收尾逆轉絕殺對手，驚險贏得主場勝利。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。