快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

總統府委外廠商確診 15人快篩結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／爆粗口、比中指回應綠衫軍滿場噓聲 厄文：我不甘示弱

聯合新聞網 / 綜合報導
厄文（中）回前東家塞爾蒂克應戰，比賽中一度對觀眾比中指，賽後離場時還和球迷開戰對罵。 歐新社
厄文（中）回前東家塞爾蒂克應戰，比賽中一度對觀眾比中指，賽後離場時還和球迷開戰對罵。 歐新社

塞爾蒂克籃網在季後賽首輪正面交鋒，曾效力綠衫軍2個賽季的厄文（Kyrie Irving）今回到前東家應戰，整場遭噓聲對待讓他忍無可忍，比賽中一度對觀眾比中指，賽後離場時還和球迷開戰。

籃網在第三節末段開始將比分追近，厄文扮演進攻端關鍵人物，串起得分攻勢，在一次跳投命中後，他對場邊一些起鬨的球迷比了中指，後來在一次發球時，又再次對背後的觀眾豎起中指，顯得相當不滿，賽後走回休息室也對閒言閒語的綠衫軍球迷爆粗口。

厄文接受媒體訪問時談到塞隊球迷不理智的行為，他回嗆，「當人們對你爆粗口時，我也會不甘示弱，這就是季後賽，這就是現實，他們對我有同樣的能量，我也會把同樣的能量回饋給他們。」

厄文今日果然也用表現回應滿場的噓聲，整場繳出39分、5籃板、6助攻、20投12中的高效率成績，讓提前放假的前隊友詹姆斯(LeBron James)也忍不住發文讚嘆他的好身手，「年輕的『God-rie』(神文)對籃球真的太有一套了，真是不可思議」，接著詹皇再寫下「厄文沒進75大球星是個恥辱！」

Kyrie Irving 籃網 塞爾蒂克

延伸閱讀

NBA／泰托姆絕殺上籃逆轉籃網 厄文強拉尾盤難回天

連兩年首輪對決籃網 塞爾蒂克能否上演復仇？

NBA／齋戒月未受影響 厄文：曾擔憂會表現不好

NBA／籃網雙星攻59分附加賽擊退騎士 首輪將對戰綠衫軍

相關新聞

NBA／自己決定替補歸隊 柯瑞：從湯普森復出學經驗

昨（17）日勇士和金塊展開季後賽首輪對決，柯瑞(Stephen Curry)準時趕在首戰復出，不過卻是從板凳出發，據消息指出，柯瑞在看到「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)先前復出的過程後，

NBA／巴恩斯將缺席G2 暴龍鋒線面臨傷病麻煩

暴龍首戰在費城慘輸20分，而雪上加霜的是，他們在第2戰將面臨更多傷病麻煩。 左腳踝不慎被安比德（Joel Embiid）踩到導致受傷的新秀巴恩斯（Scottie Barnes），雖然經X光檢查後

NBA／回憶和喬丹初次見面 保羅：他竟喊得出我的名字

喬丹（Michael Jordan）是許多運動員心目中的神，今日成為太陽在季後賽首勝功臣，球隊當家主控保羅（Chris Paul）近日也分享自己和這位傳奇人物第一次見面的場景，他透露當時自己只是個小毛

NBA／唐西奇G2恐難出賽 基德：傷勢來得不是時候

獨行俠在沒有唐西奇（Luka Doncic）的情況下，首戰雖然還是把爵士逼到最後才飲恨輸球。不過對獨行俠來說，即將來臨的第2戰恐怕還是無法迎接當家少主回歸。 根據《ESPN》報導，獨行俠官方目前

NBA／保羅第四節接管戰局 太陽教頭讚前所未見

太陽隊以西區頭號種子身分迎接季後賽，今天首戰碰鵜鶘隊一度被追到個位數，但當家球星保羅（Chris Paul）挺身而出，全...

NBA／史馬特助攻絕殺秀 泰托姆：一個眼神交流

塞爾蒂克首輪對籃網第一戰最後時刻，泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）、布朗（Jaylen Brown）攜手上演一波傳導配合，以上籃收尾逆轉絕殺對手，驚險贏得主場勝利。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。