NBA／爆粗口、比中指回應綠衫軍滿場噓聲 厄文：我不甘示弱

塞爾蒂克和籃網在季後賽首輪正面交鋒，曾效力綠衫軍2個賽季的厄文（Kyrie Irving）今回到前東家應戰，整場遭噓聲對待讓他忍無可忍，比賽中一度對觀眾比中指，賽後離場時還和球迷開戰。

籃網在第三節末段開始將比分追近，厄文扮演進攻端關鍵人物，串起得分攻勢，在一次跳投命中後，他對場邊一些起鬨的球迷比了中指，後來在一次發球時，又再次對背後的觀眾豎起中指，顯得相當不滿，賽後走回休息室也對閒言閒語的綠衫軍球迷爆粗口。

厄文接受媒體訪問時談到塞隊球迷不理智的行為，他回嗆，「當人們對你爆粗口時，我也會不甘示弱，這就是季後賽，這就是現實，他們對我有同樣的能量，我也會把同樣的能量回饋給他們。」

厄文今日果然也用表現回應滿場的噓聲，整場繳出39分、5籃板、6助攻、20投12中的高效率成績，讓提前放假的前隊友詹姆斯(LeBron James)也忍不住發文讚嘆他的好身手，「年輕的『God-rie』(神文)對籃球真的太有一套了，真是不可思議」，接著詹皇再寫下「厄文沒進75大球星是個恥辱！」

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