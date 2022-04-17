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NBA／激烈手段抗議 女子竟用鐵鍊將自己拴在籃架上

聯合新聞網 / 綜合報導
抗議女子被保全抬出場。 圖擷自影片
抗議女子被保全抬出場。 圖擷自影片

西區季後賽首輪今天登場，灰狼作客灰熊的比賽中發生插曲，一名女子在比賽進行中竟然以鐵鍊將自己綁在籃架上，激烈地表達對灰狼隊老闆的抗議，最終被保全強行抬出場外，才結束這場鬧劇。

抗議場面發生在次節剩下4分44秒時，這名女子先是撒了一堆抗議傳單到場中，隨後以鐵鍊將自己拴在籃架上，比賽只得暫時中斷，只好出動多名保全人員解開鎖鏈，並將該名鬧事女子抬出場外。

而根據美媒報導，這名女子是名動保人士，做出如此激烈舉動的原因是為了抗議灰狼隊老闆泰勒（Glen Taylor），他的農場先前因禽流感撲殺了500萬隻雞，動保團體因此心生不滿，要求泰勒退出農場經營，並捐款1130萬美元用於動保工作。

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