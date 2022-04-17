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NBA／波爾季後賽處女秀轟30分 浪花兄弟都讚嘆

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
勇士隊波爾季後賽首戰打出30分表現。 美聯社
勇士隊波爾季後賽首戰打出30分表現。 美聯社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天如願在季後賽復出，但卻是以替補的角色，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）讓波爾（Jordan Poole）首度季後賽登場就先發出賽，他也以高效率演出攻下全隊最高30分，率隊第一戰以123：107擊敗金塊隊，好表現讓隊友「浪花兄弟」都讚不絕口。

「哇，波爾，好個處女秀，他太不可思議了。」湯普森（Klay Thompson）說。

波爾今天13投9中，包括5記三分球，生涯第一場季後賽就有30分演出讓他加入傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）和李奇蒙（Mitch Richmond）行列，柯瑞也讚說：「他已經證明為這些時刻做好準備了。」

前6投都把握住的波爾則說，知道背後有許多隊友相挺，「沒有比這更好的感覺了。」

金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）今天也有25分、10籃板表現，他提到勇士有太多得分點，但自己也錯失太多輕易得分機會，「我認為他們針對我的防守做得很好，所以我也需要表現更好，至少上籃和輕鬆機會都要把握。」

對柯爾來說，第2戰要讓柯瑞回到先發，或是讓波爾繼續上陣成為難題，他只笑說，等第二戰登場時就會看到答案；腳傷回歸的柯瑞也說，對接續發展沒有預設，球隊會去解決問題，畢竟季後賽的氣氛和強度都有別於例行賽。

柯瑞 勇士 金塊

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