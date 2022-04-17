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NBA／勇士波爾狂飆30分 季後賽首戰砸碎金塊

中央社 / 台北17日電
波爾(右)攻下30分。 路透
波爾(右)攻下30分。 路透

美國職籃NBA金州勇士隊，季後賽初體驗的波爾狂飆30分，加上柯瑞歸隊三巨頭合體，全隊在主場以123比107擊敗丹佛金塊，在西區首輪7戰4勝系列賽中拔得頭籌。

NBA季後賽首輪今天開打，西區第3種子的勇士自2018-2019年賽季後，再度重返季後賽，對手是擁有去年年度MVP約基奇（Nikola Jokic）的金塊。

勇士三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、葛林（Draymond Green）本季輪流受傷，與季中復出的湯普森（Klay Thompson）合體機會不多，而先前左腳受傷的柯瑞睽違1個月復出，正趕上季後賽首戰。

勇士波爾（Jordan Poole）季後賽初體驗，手感火熱，上半場6投全中，拿下17分，加上湯普森火力挹注，以及柯瑞在上半場結束前投進歸隊後的首記3分球，勇士上半場將分數拉開至58比47。

第3節金塊的巴頓（Will Barton）與約基奇聯手，一度將落後比分縮小至個位數，但仍抵擋不住勇士多點開花，勇士帶著20分領先進入決勝節。

金塊的卡森斯（DeMarcus Cousins）在第4節倒數10分28秒，疑似抱怨裁判，連續領到2次技術犯規遭驅逐出場，勇士在比分拉開後啟用板凳球員應戰，以16分之差帶走勝利，在季後賽首輪以1比0領先。

勇士此役5人得分雙位數，首次參加季後賽的波爾表現不俗，繳出全隊最高的30分，包括5記三分球，外加3助攻；湯普森貢獻19分，而柯瑞替補出發，出賽22分鐘，進帳16分，外線6投3中，另有3籃板、4助攻。

金塊攻勢集中在約基奇與巴頓，約基奇拿下25分、10籃板、6助攻、3抄截；巴頓斬獲24分、6籃板、5助攻。

勇士 金塊 柯瑞

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