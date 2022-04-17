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NBA／愛德華茲季後賽初體驗轟36分 灰狼首戰咬傷灰熊

中央社 / 曼菲斯16日綜合外電報導
美聯社
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NBA灰狼今天靠愛德華茲攻下36分，以130比117擊敗灰熊爵士則靠下半場復活的密契爾攻下32分，以99比93擊敗獨行俠。灰狼、爵士雙雙「下剋上」，在季後賽首輪以1比0領先。

美國職籃NBA季後賽7戰4勝制的首輪比賽今天開打，西區第7種子明尼蘇達灰狼今天客場挑戰第2種子曼菲斯灰熊；第5種子猶他爵士則是客場對上第4種子達拉斯獨行俠。

灰狼球員愛德華茲（Anthony Edwards）生涯首度參與季後賽，今天轟下全場最高36分，湯斯（Karl-Anthony Towns）貢獻29分、13籃板的雙十成績，從板凳出發的畢斯利（Malik Beasley）、麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）分別攻下23分、15分，羅素（D'Angelo Russell）、貝佛利（Patrick Beverley）都拿下10分。

灰狼在附加賽擊敗洛杉磯快艇才挺進季後賽，今天他們面對以逸待勞的灰熊，首節就轟下41分，反觀灰熊雖在例行賽拿下隊史新高的56勝，季後賽排在第2種子也是隊史最佳紀錄，此役開打後卻陷入掙扎。

這場比賽灰熊只兩度位居領先，且都僅領先2分，灰狼泰半時間握有優勢，上半場65比62領先，最後以130比117擊敗灰熊，在系列賽1比0領先，這是他們繼2004年擊敗沙加緬度國王後，首次在季後賽首戰獲勝。

灰狼這場比賽的首節得分、總得分，都創下隊史在季後賽的紀錄，且在三分球攻勢、籃板、防守上的表現都優於灰熊，是他們今天贏球的關鍵。

灰熊頭號王牌莫蘭特（Ja Morant）此役有32分、8助攻的表現，布魯克斯（Dillon Brooks）挹注24分，貝恩（Desmond Bane）攻下17分，替補的克拉克（Brandon Clarke）有13分、12籃板的「雙十」成績，傑克森（Jaren Jackson Jr）則獲12分。

爵士、獨行俠之戰，獨行俠頭號球星唐西奇（LukaDoncic）因傷高掛免戰牌，但球隊首節23比20領先，不過爵士次節打出25比20攻勢，並在鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）中場前2.2秒砍進三分球之後，在上半場以45比43超前。

爵士一哥密契爾（Donovan Mitchell）今天在上半場9次出手只命中1球，僅獲2分；下半場他大復活，一口氣攻下30分，他今天進帳32分，是全場最高。

本季例行賽，爵士平均每場比賽可砍進14.5記三分球，排在全聯盟第2，但今天他們前9次在三分線外出手全部落空，整場比賽22投7中，命中率僅3成18，但爵士僅以92比91領先1分時，歐尼爾（Royce O'Neale）砍進價值連城的三分球，讓爵士領先4分，之後密契爾兩度兩罰俱中，最終爵士99比93擊敗獨行俠，在系列賽1比0領先。

爵士的密契爾今天攻下32分，鮑格達諾維奇貢獻26分，康利（Mike Conley）和替補的克拉克森（JordanClarkson）分別獲得13分、10分，戈貝爾（RudyGobert）雖只拿5分，但狂抓17個籃板。

獨行俠的布朗森（Jalen Brunson）、丁威迪（Spencer Dinwiddie）分別攻下24分、22分，布拉克（Reggie Bullock）、芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）分獲15分、14分，克雷貝（Maxi Kleber）則進帳10分。

爵士 灰熊 灰狼

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