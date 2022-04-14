NBA／開季13戰僅拿1勝 鵜鶘有望寫季後賽特別紀錄

鵜鶘隊今天在麥凱倫（CJ McCollum）全場最高32分領軍下，在附加賽以113：103擊敗馬刺隊，台灣時間周六早上10點將和快艇隊爭最後一張西區季後賽門票，有機會締造特別紀錄。

NBA本季沿用附加賽制度，例行賽前6名的隊伍直接晉級，7到10名的隊伍必須透過附加賽才有機會出線，昨天東區第7的籃網隊和西區第7的灰狼隊都打下勝利，成為分區第7支晉級隊伍，今天附加賽第2日賽程落幕，分區各只剩兩隊爭取最後季後賽資格。

例行賽排第9的鵜鶘，今天先擊敗排名第10的馬刺，後天將和昨天輸給灰狼的快艇決一死戰，勝隊將成西區第8種子，季後賽首輪遭遇頭號種子太陽隊。

鵜鶘若能晉級，將寫下特別紀錄，成為聯盟史上第4支開季前13場僅拿1勝或更差成績仍闖季後賽的隊伍，前一支締造紀錄的正是1996到97球季的太陽。

鵜鶘球星英格倫（Brandon Ingram）提到，球隊的確走了很長遠的路，從開季的1勝12敗到有機會進入季後賽，他說：「我們必須持續前進，保持專注，但我很愛主場帶來的能量。」不過最後一場附加賽將移師洛杉磯，由快艇作東。

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