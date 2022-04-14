NBA／率鵜鶘過第一關 麥凱倫：還會有很多勝場

代表拓荒者隊打過57場季後賽，麥凱倫（CJ McCollum）今年有機會穿著鵜鶘隊戰袍增加季後賽出賽場次，他今天攻下全場最高32分，助鵜鶘在附加賽以113：103擊敗馬刺隊，再1勝就能拿到季後賽門票。

麥凱倫上半場就攻下27分，遇犯規問題的英格倫（Brandon Ingram）也有27分挹注，加上中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）22分、14籃板「雙10」演出，讓鵜鶘延續生機，將和快艇隊爭搭季後賽末班車。

鵜鶘教練格林（Willie Green）大讚麥凱倫在比賽開始不久就為球隊奠定領先，「他早早為比賽定調，他知道這些狀況，這也能讓其他隊友冷靜下來。」

本季被交易到鵜鶘的麥凱倫，今天23投12中，另傳出7助攻，他表示想一開賽就打得積極，畢竟接續的季後賽強度更高，心態上必須做好武裝和準備，他還霸氣宣告說：「我們之後還會有很多勝場。」

結束賽季的馬刺，老教頭波波維奇（Gregg Popovich）說，鵜鶘3位最佳球員麥凱倫、英格倫和瓦藍邱納斯今天都有很好表現，「我們咬住比賽，一度回到戰局，但又犯了前三節同樣的錯誤，防守出了問題。」

商品推薦