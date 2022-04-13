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NBA／賽後跳上紀錄台慶祝 愛德華：連說夢話都想這樣做

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
灰狼順利挺進季後賽，賽後愛德華也開心的站上紀錄台慶祝，並直言這就是他夢寐以求的一刻。 美聯社
灰狼順利挺進季後賽，賽後愛德華也開心的站上紀錄台慶祝，並直言這就是他夢寐以求的一刻。 美聯社

在狼王唐斯（Karl-Anthony Towns）不在狀態的情況下，灰狼隊今天在西區附加賽靠著雙衛愛德華（Anthony Edwards）、羅素（D'Angelo Russell）合力攻下59分領軍下，以109：104擊退快艇隊，順利挺進季後賽，賽後愛德華也開心的站上紀錄台慶祝，並直言這就是他夢寐以求的一刻。

灰狼今天在主場遭遇快艇，上半場僅管唐斯進攻明顯不在狀態，還吞下4次犯規，但在愛德華和羅素接連挺身而出下，仍是與快艇一路拉鋸，第四節兩人更是連手拿下17分，帶領灰狼單節拉出30：21攻勢逆轉戰局，順利搶下西區第7種子前進季後賽。

在帶領球隊前進季後賽後，全場攻下30分的愛德華也在賽後興奮的跳上紀錄台與主場觀眾一同慶祝，並一度將在自己的球衣掀起，談到自己的慶祝舉動，愛德華賽後說：「我不想說謊，但當我知道要對上快艇的時候，我就想要這麼做，我甚至會在睡覺的時候說夢話『我要命中致勝球並且跳上紀錄台大肆慶祝。』」

對於年僅20歲的愛德華展現大將之風，攻下29分的羅素與灰狼氣氛領袖貝佛利（Patrick Beverley）都給予小老弟相當高的評價，貝佛利說：「我是這個地球上最好的防守球員之一，但我認為沒有人能夠守住他。今天羅素和愛德華接管了比賽，他是我們年輕的核心，我們陣中有3名無可限量的年輕球員，他們會合作很長一段時間，我對於愛德華的未來感到興奮。」

今天在附加賽擊敗前東家快艇，對於貝佛利來說同樣意義非凡，賽後他甚至被拍下流下男兒淚的感人畫面，在賽後記者會上他也直言，「快艇當時認為我老了並且總是受傷，所以放棄了我，所以能在附加賽擊敗他們，沒有什麼比這更棒了。」

愛德華 快艇 羅素

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