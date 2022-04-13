NBA／籃網布朗挑明綠衫軍禁區有漏洞 杜蘭特為隊友急滅火

籃網隊今天在東區附加賽以115：108擊敗騎士隊後，確定以東區第7種子前進季後賽，並將在首輪遭遇「綠衫軍」塞爾蒂克隊，不過對於籃網隊友布朗（Bruce Brown）公開表示，綠衫軍在威廉斯（Robert Williams）缺陣的情況下將在內線出現漏洞，讓籃網有可趁之機，杜蘭特（Kevin Durant）也在賽後出面滅火，強調球隊是相當尊重他們的對手。

籃網今天在厄文（Kyrie Irving）與杜蘭特聯手攻下59分領軍下，以7分差距擊退騎士，率先搶下東區第7種子進軍季後賽，並將在季後賽首輪遭遇厄文的前東家塞爾蒂克，談到這樣的對戰組合，厄文說：「我相當了解這支球隊，他們也同樣了解我，這將會是一來一往的對戰組合，一旦你把球拋向空中，你就會看到一些壯觀的籃球對決。」

厄文今天在對戰同為前東家騎士的比賽中，全場出手15次命中12球，高效率的拿下34分還外帶12助攻，這也讓他的前隊友騎士前鋒洛夫（Kevin Love）直言，這就是大家常說的「厄文三月瘋」，「儘管我之前就看過他這樣的演出，但他再一次展現自己為什麼是未來名人堂的球員，所以你必須向他致敬，他真的打了一場非常難纏的球。」

至於籃網前鋒布朗在今天賽後出席記者會時，也談到了對於下一輪對手塞爾蒂克的看法，他表示除了不能讓泰托姆（Jayson Tatum）拿下50分外，也可以趁著威廉斯缺席的內線戰力消減，攻擊霍福特（Al Horford）與泰斯（Daniel Theis）這兩個點。

不過布朗這段談話讓比他晚進入記者會會場的杜蘭特感到相當不滿，並緊急出面滅火，「我們尊重我們的對手，不需要去談論我們將對他們怎麼做，我不喜歡這樣，但布朗做了這件事，他這個賽季都在場上保持著相同的能量，但我們真的不需要說這些話，你要做的就是上場好好打球。」

商品推薦