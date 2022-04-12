企業女壘／促成兆基冠名 退役國手鐘彗琳：從沒想過

邁入第7屆的企業女子壘球聯賽將於16日在台北青年公園點燃戰火，其中兆基企業為支持台灣壘球運動發展，冠名贊助台灣體育運動大學，並更名為「台中兆基穿山甲」，對於促成兆基企業的贊助，前女壘國手鐘彗琳也直言，在離開球場場後，從沒有想過會以這種方式與壘球重新產生連結。

旗下事業涵括房屋出租、旅館投資及商務中心等的兆基企業，在今天正式冠名贊助台體大，並且選定「穿山甲」為球隊吉祥物，董事長李建成在今天簽約儀式上表示，希望透過此次合作，提供更多就業機會給予運動員加入兆基的大家庭。

李建成指出，前國手鐘彗琳目前就在兆基企業中服務，也讓他發現運動員對於時間的管理及掌控極為自律，並且對於目標總是認真負責、盡全力完成，在工作之餘，公司也支持運動員能夠繼續延續自身勤練多年的運動長處，突破自我再造高峰。

曾多次入選亞運國手的鐘彗琳，進入兆基工作已經3年多目前擔任部門經理職務，她透露過去在與董事長李建成聊天過程中，分享了自己女壘生涯的經歷，沒想到這樣單純的聊天最終能促成兆基冠名贊助女壘隊，「在我退役後，從沒有想過會與壘球再有連結，還是透過這樣的方式，心中也默默覺得自己做了一件對的事情。」

鐘彗琳坦言，過去在擔任國手期間，除了要訓練外更要兼顧工作其實相當辛苦，兆基未來也將會提供職務給隊上球員，希望讓選手能更無後顧之憂，「在我知道公司要贊助球隊時我真的很感動，也希望球員能夠珍惜這個舞台與機會。」