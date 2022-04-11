快訊

統促黨大甲媽搶轎風波 2名幹部拘提到案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／季後賽沒得打不死心 戴維斯喊聯手詹皇仍能奪冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
戴維斯。 法新社
戴維斯。 法新社

陣容雖豪華，湖人隊今天卻連附加賽都無法參加，今天打完例行賽代表球季落幕，不過陣中球星戴維斯（Anthony Davis）仍說，自己和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）能組成衝擊冠軍的球隊雙核心。

「我相信我們兩個可以，我們也展現過了。」戴維斯今天在記者會提到，「我不知道休季期間上層會評估什麼，我和詹姆斯會聊聊這個球季，看下個球季有什麼展望，指出這些事情。」

兩年前在「泡泡」季後賽為湖人打下隊史第17冠的戴維斯提到，他和詹姆斯仍會攜手，就像第一年披湖人戰袍一樣重返榮耀，「就這個立足點來看，這會是場很有趣的對話，看我們會交換什麼意見。」他坦言本季受傷勢影響，「但就算我們都保持健康，我不認為我們潛能已經完全激發，所以我們想找出方式，再回到有冠軍血統的樣子，我們有這能力。」

連同今天延長賽以146：141擊敗金塊隊，湖人本季僅拿33勝，勝率連5成都不到；受膝蓋和腿部傷勢影響的戴維斯，本季也只打了40場比賽，且缺席湖人最後24場比賽的其中21戰。

戴維斯提到，右腳動刀從不是他考慮選項，但這周還會安排MRI檢查，為下季做好準備。

詹姆斯今年也缺席26場比賽，和戴維斯及明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的「三巨頭」僅合體過21場，戰績11勝10敗。

「沒有足夠時間一起合作傷害很大，我仍相信只要我們兩個或三個一起下場，可以贏下比賽，只是沒有發生。」戴維斯還提到，衛斯特布魯克給自己太大壓力，但球隊是一個團體，應該大家一起承擔。

戴維斯 湖人 詹姆斯

延伸閱讀

NBA／魔術強森點名不是非賣品 戴維斯：這非我能控制的

勒夫招募詹姆斯 回鍋騎士像「故事結局」

NBA／節目播出時機太敏感！ 詹姆斯稱最想和柯瑞搭檔打球

湖人無緣附加賽 戴維斯：試過先發組合都比勝場多

相關新聞

NBA／季後賽沒得打不死心 戴維斯喊聯手詹皇仍能奪冠

陣容雖豪華，湖人隊今天卻連附加賽都無法參加，今天打完例行賽代表球季落幕，不過陣中球星戴維斯（Anthony Davis）...

NBA／例行賽終戰強勢收尾 柯爾振奮：湯普森又變回湯普森

例行賽收關戰輪休回歸飆賽季新高41分，湯普森（Klay Thompson）今（11）日率勇士以128比107力克鵜鶘，鎖定西區第3種子，他也強調即便對手輪休主力，但生涯經傷病重挫留2年半空窗期，球場一

NBA／湯普森收關戰轟41分寫新高 勇士樂勝鵜鶘西區第3

背靠背連續出賽下首戰先輪休，湯普森（Klay Thompson）今（11）日歸隊，就飆7記三分且轟本季新高41分，讓勇士以128比107擊敗鵜鶘，以5連勝姿態保西區第3，晉級季後賽。 由於獨行俠

NBA／哈勒戴出賽8秒賺30萬美元獎金 詹皇也轉發

公鹿在例行賽最後一戰讓主力球員休兵，但在先發陣容上仍排上哈勒戴（Jrue Holiday），而且只讓他打了8秒鐘就透過1次犯規隨即退場。雖然只有短短8秒，哈勒戴卻因此收進30萬6000美元，真的是達到

NBA／附加賽組合出爐 籃網、快艇受矚目

NBA附加賽制度上路之後讓東西區7至10名間的競爭更加激烈，一場定勝負的壓力，也讓球迷能夠充分感受彷彿國際賽一場決生死的激情起伏。 由於先前已經確立今年要參與附加賽的球隊名單，因此在例行賽的最後

NBA／柯瑞季後賽首戰回歸？勇士教頭給答案

勇士隊今天以勝場完成例行賽賽程，確定以西區第3迎接季後賽，不過教頭柯爾（Steve Kerr）對於球隊當家球星柯瑞（St...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。