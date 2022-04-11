NBA／季後賽沒得打不死心 戴維斯喊聯手詹皇仍能奪冠

陣容雖豪華，湖人隊今天卻連附加賽都無法參加，今天打完例行賽代表球季落幕，不過陣中球星戴維斯（Anthony Davis）仍說，自己和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）能組成衝擊冠軍的球隊雙核心。

「我相信我們兩個可以，我們也展現過了。」戴維斯今天在記者會提到，「我不知道休季期間上層會評估什麼，我和詹姆斯會聊聊這個球季，看下個球季有什麼展望，指出這些事情。」

兩年前在「泡泡」季後賽為湖人打下隊史第17冠的戴維斯提到，他和詹姆斯仍會攜手，就像第一年披湖人戰袍一樣重返榮耀，「就這個立足點來看，這會是場很有趣的對話，看我們會交換什麼意見。」他坦言本季受傷勢影響，「但就算我們都保持健康，我不認為我們潛能已經完全激發，所以我們想找出方式，再回到有冠軍血統的樣子，我們有這能力。」

連同今天延長賽以146：141擊敗金塊隊，湖人本季僅拿33勝，勝率連5成都不到；受膝蓋和腿部傷勢影響的戴維斯，本季也只打了40場比賽，且缺席湖人最後24場比賽的其中21戰。

戴維斯提到，右腳動刀從不是他考慮選項，但這周還會安排MRI檢查，為下季做好準備。

詹姆斯今年也缺席26場比賽，和戴維斯及明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的「三巨頭」僅合體過21場，戰績11勝10敗。

「沒有足夠時間一起合作傷害很大，我仍相信只要我們兩個或三個一起下場，可以贏下比賽，只是沒有發生。」戴維斯還提到，衛斯特布魯克給自己太大壓力，但球隊是一個團體，應該大家一起承擔。