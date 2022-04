籃網(7) vs 騎士(8) 日期 台灣時間 主場 對戰結果 轉播 4/13 07:00 籃網 ELTA1 、緯來 *勝者奪東區第7種子 老鷹(9) vs 黃蜂(10) 日期 台灣時間 主場 對戰結果 轉播 4/14 07:00 老鷹 ELTA1 、緯來 *落敗者淘汰,勝者爭奪東區第8種子 待宣布 vs 待宣布 (第8種子之爭) 日期 台灣時間 主場 對戰結果 轉播 4/16 待宣布 待宣布 待宣布 *勝者奪東區第8種子