NBA／安比德成首位國際球員得分王 季後賽角色更吃重

NBA費城76人中鋒安比德今天成為史上首位拿得分王的國際球員，且是繼歐尼爾後，首名贏得得分王頭銜的中鋒，在季後賽角色將更加吃重，教頭瑞佛斯說，將增加安比德上場時間。

現年28歲的安比德（Joel Embiid）出生於喀麥隆，2014年美國職籃NBA選秀，以首輪第3順位被費城76人選中，本季出賽68場，平均上場33.8分鐘，場均得分30.6分，外加11.7籃板、4.2助攻。

密爾瓦基公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在聯盟得分排行榜上以場均29.9分排名第2，在缺席今天例行賽最終戰與克里夫蘭騎士一役後，安比德確定登上得分王寶座。

根據美媒ESPN報導，安比德成為1999-2000年賽季「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，首名贏得得分王頭銜的中鋒，且是第一位拿下此獎項的國際球員，目前也是年度MVP熱門人選。

不僅如此，安比德還創造其他紀錄，包括在1954-55年賽季採用進攻計時器以來，場均出賽時間最短的得分王，這項紀錄先前由柯瑞（Stephen Curry）所締造，柯瑞在2015-16和2020-21賽季，兩度拿下得分王，平均出場時間均為34.2分鐘。

安比德以場均得分30.6分奪得得分王頭銜，而他也是繼1981-82年賽季傳奇中鋒馬龍（Moses Malone）以來，第一位單季場均得分突破30分大關的中鋒。

費城76人今天主場與底特律活塞之戰，安比德輪休，76人最終以118比106勝出，76人位居季後賽第4種子，東區季後賽首輪將出戰第5種子多倫多暴龍。76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）表示，接下來將增加安比德上場時間，並喊話目標是總冠軍。