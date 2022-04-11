快訊

30多歲女中症「只打一劑、無慢性病史」 累計中重症有15人

NBA／安比德成首位國際球員得分王 季後賽角色更吃重

中央社 / 台北11日電
安比德成為史上首位拿得分王的國際球員。 路透
安比德成為史上首位拿得分王的國際球員。 路透

NBA費城76人中鋒安比德今天成為史上首位拿得分王的國際球員，且是繼歐尼爾後，首名贏得得分王頭銜的中鋒，在季後賽角色將更加吃重，教頭瑞佛斯說，將增加安比德上場時間。

現年28歲的安比德（Joel Embiid）出生於喀麥隆，2014年美國職籃NBA選秀，以首輪第3順位被費城76人選中，本季出賽68場，平均上場33.8分鐘，場均得分30.6分，外加11.7籃板、4.2助攻。

密爾瓦基公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在聯盟得分排行榜上以場均29.9分排名第2，在缺席今天例行賽最終戰與克里夫蘭騎士一役後，安比德確定登上得分王寶座。

根據美媒ESPN報導，安比德成為1999-2000年賽季「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，首名贏得得分王頭銜的中鋒，且是第一位拿下此獎項的國際球員，目前也是年度MVP熱門人選。

不僅如此，安比德還創造其他紀錄，包括在1954-55年賽季採用進攻計時器以來，場均出賽時間最短的得分王，這項紀錄先前由柯瑞（Stephen Curry）所締造，柯瑞在2015-16和2020-21賽季，兩度拿下得分王，平均出場時間均為34.2分鐘。

安比德以場均得分30.6分奪得得分王頭銜，而他也是繼1981-82年賽季傳奇中鋒馬龍（Moses Malone）以來，第一位單季場均得分突破30分大關的中鋒。

費城76人今天主場與底特律活塞之戰，安比德輪休，76人最終以118比106勝出，76人位居季後賽第4種子，東區季後賽首輪將出戰第5種子多倫多暴龍。76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）表示，接下來將增加安比德上場時間，並喊話目標是總冠軍。

76人 Joel Embiid

延伸閱讀

NBA／費城雙星休兵 擊退活塞鎖定東區第4種子

NBA／安戴托昆波缺席最終戰 安比德登基得分王創兩項第1

NBA／登基得分王僅咫尺之遙 安比德有望以中鋒之姿達里程碑

NBA／擺脫西蒙斯後76人神清氣爽 哈登助安比德邁向巔峰

相關新聞

NBA／湯普森收關戰轟41分寫新高 勇士樂勝鵜鶘西區第3

背靠背連續出賽下首戰先輪休，湯普森（Klay Thompson）今（11）日歸隊，就飆7記三分且轟本季新高41分，讓勇士以128比107擊敗鵜鶘，以5連勝姿態保西區第3，晉級季後賽。 由於獨行俠

NBA／哈勒戴出賽8秒賺30萬美元獎金 詹皇也轉發

公鹿在例行賽最後一戰讓主力球員休兵，但在先發陣容上仍排上哈勒戴（Jrue Holiday），而且只讓他打了8秒鐘就透過1次犯規隨即退場。雖然只有短短8秒，哈勒戴卻因此收進30萬6000美元，真的是達到

NBA／安比德成首位國際球員得分王 季後賽角色更吃重

NBA費城76人中鋒安比德今天成為史上首位拿得分王的國際球員，且是繼歐尼爾後，首名贏得得分王頭銜的中鋒，在季後賽角色將更...

2022西區季後賽對戰表 太陽全聯盟第一

附加賽 季後賽第一輪 季後賽第二輪 東區決賽

2022東區季後賽對戰表 熱火奪第一種子

附加賽 季後賽第一輪 季後賽第二輪 東區決賽

NBA／里夫斯大三元、蒙克41分 湖人作客逆轉金塊

進入例行賽最後一戰，金塊選擇讓勞苦功高的約柯奇（Nikola Jokic）休兵一場，儘管金塊前三節打完取得兩位數領先優勢，但湖人第四節靠著蒙克（Malik Monk）獨拿18分，硬是將比賽逼進延長。之

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。