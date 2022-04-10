SBL／杰倫返美前最終戰 九太扳不倒台銀
高雄九太科技隊人氣洋將杰倫（Jalen Robinson）因父親心臟病過世，決定返美奔喪，今天在鳳山體育館完成SBL本季例行賽最後一場出賽，他雖有26分、16籃板「雙10」數據，但球隊以76：89不敵台灣銀行隊，讓他留下些遺憾。
返美前最後一戰，杰倫盡情發揮，他說：「很捨不得高雄的熱情球迷，以及九太隊友，在台灣打球真的很開心。最後一場比賽沒有贏球，感覺很惋惜與遺憾，沒辦法和球隊完成這個賽季。」
九太全隊都是杰倫的「台灣家人」，全隊本周主場特別在球衣繫上黑絲帶，表達對杰倫失去父親的哀悼。
今天也是九太林秉豪生涯首度度先發，他拿下2分、3籃板和全場最高的7助攻，但沒能為球隊守護住主場勝利。
台銀今天在洋將艾爾文19分領軍下奪勝，目前19勝7敗戰績和台灣啤酒並列龍頭，裕隆以13勝12敗排第3，11勝15敗的九太暫居第4；今天是SBL在鳳山體育館的最終戰，高雄市運動發展局長侯尊堯前來開球，接續賽事將移師台大體育館舉行。
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