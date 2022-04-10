NBA／缺席3周復出 莫蘭特喊興奮

因右膝痠痛缺席3周的灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant），季後賽前回歸，今天復出首戰就有21分、9助攻表現，率隊以141：114擊敗鵜鶘隊，56勝已經追平隊史最佳戰績，下戰就有機會改寫隊史新猷。

莫蘭特台灣時間3月19日後就再沒出賽，今天回歸，他說：「和隊友一起上場是我從3月19日（美國時間）就開始期待的事，終於能做到了，很興奮，也有很多樂趣，就是來為季後賽做好準備。」他透露還需要一到兩場比賽讓身體適應球場感覺，畢竟實戰效果是練習無法比擬。

「感覺我還需要一場或兩場比賽，讓我的腳能適應，獲得比賽的感覺，不管是練習或其他都比不上比賽的效果，我就是想做好迎戰的準備。」

灰熊早已鎖定西區第2的席位，不過球團也希望莫蘭特能和先發布魯克斯（Dillon Brooks）、貝恩（Desmond Bane）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）和亞當斯（Steven Adams）有更好化學效應，畢竟這5人本季只「合體」11場比賽，合計也只有109分鐘。

布魯克斯提到，球員彼此間的氣氛很好，但為迎接季後賽，還要做很多準備，「我們總能找到彼此合作無間的方式。」

灰熊教頭簡金斯（Taylor Jenkins）提到，球隊會注意莫蘭特的上場時間，這也是為何第四節領先超過40分時仍讓莫蘭特上場，希望讓莫蘭特盡快找回球場感覺。

莫蘭特本季缺陣24場比賽，球隊戰績是20勝4敗，今天回歸球隊轟下本季次高得分，第三節更狂轟55分，寫下隊史新猷，也成聯盟第4支單節攻下至少55分的球隊。灰熊例行賽最終戰將於台灣時間出戰塞爾蒂克隊，有機會締造隊史新紀錄。