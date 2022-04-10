快訊

日職／19K完全比賽！佐佐木朗希「真怪物」創世界紀錄

不斷更新／新北+143海底撈、金山老街、體育館上榜 北市確診足跡再涉男模會館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／缺席3周復出 莫蘭特喊興奮

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
莫蘭特(右)。 路透
莫蘭特(右)。 路透

因右膝痠痛缺席3周的灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant），季後賽前回歸，今天復出首戰就有21分、9助攻表現，率隊以141：114擊敗鵜鶘隊，56勝已經追平隊史最佳戰績，下戰就有機會改寫隊史新猷。

莫蘭特台灣時間3月19日後就再沒出賽，今天回歸，他說：「和隊友一起上場是我從3月19日（美國時間）就開始期待的事，終於能做到了，很興奮，也有很多樂趣，就是來為季後賽做好準備。」他透露還需要一到兩場比賽讓身體適應球場感覺，畢竟實戰效果是練習無法比擬。

「感覺我還需要一場或兩場比賽，讓我的腳能適應，獲得比賽的感覺，不管是練習或其他都比不上比賽的效果，我就是想做好迎戰的準備。」

灰熊早已鎖定西區第2的席位，不過球團也希望莫蘭特能和先發布魯克斯（Dillon Brooks）、貝恩（Desmond Bane）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）和亞當斯（Steven Adams）有更好化學效應，畢竟這5人本季只「合體」11場比賽，合計也只有109分鐘。

布魯克斯提到，球員彼此間的氣氛很好，但為迎接季後賽，還要做很多準備，「我們總能找到彼此合作無間的方式。」

灰熊教頭簡金斯（Taylor Jenkins）提到，球隊會注意莫蘭特的上場時間，這也是為何第四節領先超過40分時仍讓莫蘭特上場，希望讓莫蘭特盡快找回球場感覺。

莫蘭特本季缺陣24場比賽，球隊戰績是20勝4敗，今天回歸球隊轟下本季次高得分，第三節更狂轟55分，寫下隊史新猷，也成聯盟第4支單節攻下至少55分的球隊。灰熊例行賽最終戰將於台灣時間出戰塞爾蒂克隊，有機會締造隊史新紀錄。

莫蘭特 灰熊 塞爾蒂克

延伸閱讀

單節狂轟55分迎莫蘭特回歸 灰熊痛宰鵜鶘告別連敗

灰熊全員犀利克敵致勝 莫蘭特破壞力仍是關鍵

NBA／莫蘭特膝蓋扭傷 預計兩星期後重新評估

NBA／籃網雙星合砍78分無用 灰熊缺莫蘭特照贏

相關新聞

NBA／美媒爆湖人將開除佛蓋爾 衛少灌籃不進遭疑手眼有問題

湖人將在明天迎來本季最後一戰，不過他們的陣容如此豪華，最終竟連附加賽都打不了，據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）報導，球團計畫將主帥佛蓋爾（Frank Vogel）開除，也將矛頭指向全隊最高薪的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），並懷疑「衛少」的眼睛、手有問題。

NBA／全心全意向詹皇道歉 賈霸重申絕無批評之意

日前頒發社會公義獎給安東尼（Carmelo Anthony），受訪時對詹姆斯（LeBron James）批評發言反成焦點，退役傳奇賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）之後投書媒體，澄清是以老

NBA／領航快艇逆境求生獲肯定 泰隆魯自豪撕靠詹皇標籤

挺過雷納德（Kawhi Leonard）整季報銷且喬治（Paul George）長期缺賽挑戰，泰隆魯（Tyronn Lue）本季執教快艇成績讓人不禁豎起大拇指，上季更一改球隊季後賽軟手症頭，避免對獨行

NBA／缺席3周復出 莫蘭特喊興奮

因右膝痠痛缺席3周的灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant），季後賽前回歸，今天復出首戰就有21分、9助攻表現，率隊以14...

NBA／談西蒙斯心理健康問題 勒夫籲多給同理心與關愛

西蒙斯（Ben Simmons）以心理因素告假在交易前都未出賽，但76人仍以沒有履行合約為由進行扣薪罰款，前者也已申訴請求中立單位仲裁盼拿回扣留薪資，而這當然就必須認定西蒙斯心理健康是否真的出狀況。

NBA／洛杉磯時報爆料 衛少早在訓練營就不服佛蓋爾管教

從季前奪冠大熱門淪落到連加賽門檻都達不到，湖人這季表現可說是場徹頭徹尾的災難，而《洛杉磯時報》日前就作內幕專題報導，其中爆料衛斯特布魯克（Russell Westbrook）不服管教，早在訓練營就不聽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。