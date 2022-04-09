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自由車／美利達彰化經典百K登場 各路網紅「騎」聚

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
2022美利達彰化經典百K今天登場，車手黃亭茵以及單車網紅們齊聚一堂。圖／美利達自行車提供
2022美利達彰化經典百K今天登場，車手黃亭茵以及單車網紅們齊聚一堂。圖／美利達自行車提供

國內大型單車活2022美利達・彰化經典百K今天登場，該賽事今年已邁入第12屆，不僅有公路車世界巡迴賽冠軍選手黃亭茵領騎，還有單車網紅一輪的運動日常、哲睿Jerry、伊娃Eva、柯式野生活都到場，各路網紅「騎」聚，眾星雲集，盛況空前。

今年美利達百K首創單車界「負能量加油牌」，透過創新的方式為車友加油，照片一發出即在社群上獲得熱烈響應，大幅提高車友對活動的期待感。也有不少車友完賽後表示，沿途都在搜集加油牌，有趣內容讓騎乘的疲憊感都煙消雲散。

美利達・彰化經典百K每年限額5000人，今年一樣是秒殺報名，更堪稱是集結最多網紅、Youtuber的單車盛事，元元表示，特別感謝沿途的交管人員，在危險路段都會溫馨提醒車友要小心放慢。小貝米漿也開心分享，雖然這次途中腳抽筋，但與上千名車友一起騎車，可以感受到滿滿能量，明年目標是順利完賽。

除此之外，今年主辦單位特別將活動報名年齡下修至16歲，因此增加許多首次報名的車友，包含剛滿16歲的最年輕車友范同學表示，首次參加保持輕鬆體驗的心情，最開心的是與網紅哲睿合照，有漂亮模特掛完賽獎牌也讓人印象深刻，期待明年能刷新完賽成績，更快回到會場。

現場也有許多車友是美利達百K的長年挑戰者，如今年最高齡的七旬車友余先生，已連續報名第5年。還有眾多知名企業車隊，包含瑪吉斯車隊、維樂車隊、兆豐車隊、泰山車隊、台大EMBA等，每年皆由高階主管帶領團隊熱血拼完賽，顯示各大車隊對活動的大力支持。

美利達自行車副總經理鄭文祥表示，美利達百K不只是車友的自我挑戰，如何打造每年都更創新、完善的活動環境，對於主辦方來說也是一大挑戰，今年107公里的騎乘路線上，動員逾800名警、醫、民力，打造嚴謹交通管制與高規格醫護團隊，只為讓車友能夠放心騎乘。

黃亭茵

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