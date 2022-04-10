NBA／今日戰績表 76人安比德攻下41分20籃板助隊擊敗溜馬

湖人將在明天迎來本季最後一戰，不過他們的陣容如此豪華，最終竟連附加賽都打不了，據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）報導，球團計畫將主帥佛蓋爾（Frank Vogel）開除，也將矛頭指向全隊最高薪的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），並懷疑「衛少」的眼睛、手有問題。

2022-04-10 11:01