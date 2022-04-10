NBA／今日戰績表 76人安比德攻下41分20籃板助隊擊敗溜馬
NBA今日戰績表
溜馬 120:133 76人
鵜鶘 114:141 灰熊
勇士 100:94 馬刺
國王 98:117 快艇
NBA明日賽程
03:30 溜馬 vs. 籃網
03:30 巫師 vs. 黃蜂
03:30 公鹿 vs. 騎士
03:30 老鷹 vs. 火箭
07:00 塞爾蒂克 vs. 灰熊(緯來體育台)
07:00 暴龍 vs. 尼克
07:00 熱火 vs. 魔術
07:00 活塞 vs. 76人
08:30 公牛 vs. 灰狼
09:30 馬刺 vs. 獨行俠
09:30 湖人 vs. 金塊
09:30 雷霆 vs. 快艇
09:30 勇士 vs. 鵜鶘(愛爾達體育1台)
09:30 國王 vs. 太陽
09:30 爵士 vs. 拓荒者
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