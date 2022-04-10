快訊

本島唯一淨土淪陷？南投疑出現確診 縣府急開記者會

直播／張鳯書陪父親抗癌，悟出照顧者也需要愛

NBA／今日戰績表 76人安比德攻下41分20籃板助隊擊敗溜馬

聯合新聞網 / 整理
76人隊安比德(中)攻下41分20籃板，助隊擊敗溜馬。 擷圖自推特
76人隊安比德(中)攻下41分20籃板，助隊擊敗溜馬。 擷圖自推特

NBA今日戰績表

溜馬 120:133 76人

鵜鶘 114:141 灰熊

勇士 100:94 馬刺

國王 98:117 快艇

NBA明日賽程

03:30 溜馬 vs. 籃網

03:30 巫師 vs. 黃蜂

03:30 公鹿 vs. 騎士

03:30 老鷹 vs. 火箭

07:00 塞爾蒂克 vs. 灰熊(緯來體育台)

07:00 暴龍 vs. 尼克

07:00 熱火 vs. 魔術

07:00 活塞 vs. 76人

08:30 公牛 vs. 灰狼

09:30 馬刺 vs. 獨行俠

09:30 湖人 vs. 金塊

09:30 雷霆 vs. 快艇

09:30 勇士 vs. 鵜鶘(愛爾達體育1台)

09:30 國王 vs. 太陽

09:30 爵士 vs. 拓荒者

NBA戰績排行

體育 火箭

相關新聞

NBA／美媒爆湖人將開除佛蓋爾 衛少灌籃不進遭疑手眼有問題

湖人將在明天迎來本季最後一戰，不過他們的陣容如此豪華，最終竟連附加賽都打不了，據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）報導，球團計畫將主帥佛蓋爾（Frank Vogel）開除，也將矛頭指向全隊最高薪的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），並懷疑「衛少」的眼睛、手有問題。

NBA／得分王寶座近在眼前 安比德轟41分、20籃板輕取溜馬

詹姆斯（LeBron James）確定賽季報銷，讓他角逐最老得分王夢碎，因此幾乎篤定成為2000年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）後首位中鋒得分王，安比德（Joel Embiid）今天（10號）再演飆分秀，轟41分加碼20籃板，率76人以133比120退溜馬。

NBA／單節狂轟55分迎莫蘭特回歸 灰熊痛宰鵜鶘告別連敗

莫蘭特（Ja Morant）搶先在季後賽開始前回歸，連續缺賽9場後於今天（10號）披掛戰鵜鶘，一歸隊就有21分、9助攻優質演出，率隊以141比114大勝對手。

NBA／喬治送平生涯最高12助攻 快艇轟21記三分彈克國王

在雙星都可能整季報銷情況下，快艇仍毅然執行補強計畫，找來的柯文頓（Robert Covington）不久前才飆43分寫生涯新高，新援鮑威爾（Norman Powell）前場復出也表現搶眼，今天（10號）也延續隨插即用好狀態，助隊以117比98挫國王。

NBA／今日戰績表 76人安比德攻下41分20籃板助隊擊敗溜馬

NBA今日戰績表 溜馬 120:133 76人 鵜鶘 114:141 灰熊 勇士 100:94 馬刺 國王 98:117 快艇 NBA明日賽程 03:30 溜馬 vs. 籃網

NBA／不滿流言影射威廉森萌去意 繼父：享受在紐奧良生活

威廉森（Zion Williamson）恐放棄紐奧良小市場傳聞始終沒斷過，加上他本季傷勢反覆更引發媒體對他與球團關係的諸多揣測，而威廉森繼父日前受訪就給予流言正面回應，強調威廉森絕無心懷去意的情況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。