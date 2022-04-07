NBA／杜蘭特稱勇士得退休35號球衣 格林力挺：無庸置疑

籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）先前接受美國媒體專訪時，自信滿滿地表示前東家雷霆、勇士都應該退休他的球衣，今天格林（Draymond Green）發聲力挺他的前隊友KD：「這完全無需討論。」

杜蘭特日前接受《The Ringer》專訪時表示，自己入主名人堂只是早晚的問題，認為前東家雷霆和勇士必須退休他的35號球衣，未來4、5年如果他能保持與現在差不多的身手，籃網也應該退休他的球衣。

2016年，杜蘭特加盟勇士，他在首年就帶領勇士奪冠，2017-18年賽季達成二連霸，而且連兩年都由他包辦FMVP。總計杜蘭特效力勇士3個球季、例行賽出賽208場，場均貢獻25.8分、7.1籃板、5.4助攻、1.5阻攻，投籃命中率52.4％；季後賽場均可攻下29.6分，外線命中率將近4成。

「我認為這種事還要杜蘭特自己談論很令人沮喪。」格林說。他表示，杜蘭特為勇士帶來什麼，大家心知肚明，他的球衣在勇士肯定會被退休，「這種蠢問題完全無需討論，因為在他拿下2座FMVP和二連霸後，討論就結束了。」