快訊

國際新聞女權說教？台灣為何需要性別視角

今天本土確診個案380例、總計超過500例 陳時中：對

NBA／勒夫向詹姆斯父子招手 稱回鍋騎士就像「故事結局」

聯合新聞網 / 綜合報導
勒夫向詹姆斯喊話，希望他能回鍋騎士。 歐新社
勒夫向詹姆斯喊話，希望他能回鍋騎士。 歐新社

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人昨以110：121敗給西區龍頭太陽，確定無緣附加賽。過去和詹姆斯一同效力騎士的勒夫（Kevin Love）則向詹姆斯父子招手，還表示如果他們加入騎士就像「故事結局」一樣美好。

被媒體問及詹姆斯是否可能二度回歸老東家騎士，勒夫說：「我覺得這對他來說就像故事結局一樣，我不想預測他未來的走向，但我們球隊正逐漸向好的方向發展，而且包含克里夫蘭、阿克倫，甚至整個俄亥俄州都很愛他。」洛夫補充道，如果布朗尼（Bronny James）一起來，那就太棒了。

詹姆斯2020年底與湖人提前續約2年，因此明年賽季結束後他才會成為自由球員。之前詹皇就曾展現滿滿「父愛」地說：「生涯最後一年想要與兒子一起打球，無論他在哪支球隊，我都會在那裡。」他還表示，只要能和兒子同隊，要他做什麼都願意。不過在剛播出的《The Shop》節目中，詹姆斯談到了自己最想合作一起打球的現役球員，是過去連四年在總冠軍賽對決的勇士隊柯瑞(Stephen Curry)。

湖人去年夏天找來衛斯特布魯克（Russell Westbrook），與詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）組成「新三巨頭」，接著找來包含「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、亞瑞查（Trevor Ariza）、哈沃德（Dwight Howard）、朗多（Rajon Rondo）在內的老將，打造星光熠熠的明星聯隊，目標重返總冠軍榮耀，如今卻連附加賽都打不了，看來格外諷刺。

相關新聞

NBA／唐西奇全能領軍 獨行俠睽違7年再奪50勝

仍在全力爭取西區種子排序的獨行俠，今天在唐西奇（Luka Doncic）26分14助攻8籃板的全能表現帶領下，以131比113客場擊退活塞。 獨行俠取得2連勝，和勇士的差距也縮小到0.5場。此外

NBA／節目播出時機太敏感！ 詹姆斯稱最想和柯瑞搭檔打球

詹姆斯（LeBron James）在參加《The Shop》節目時談到了自己最想合作一起打球的現役球員，而這位球員就是過去幾年總冠軍賽的頭號對手柯瑞（Stephen Curry）。 「柯瑞是我想

NBA／勒夫向詹姆斯父子招手 稱回鍋騎士就像「故事結局」

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人昨以110：121敗給西區龍頭太陽，確定無緣附加賽。過去和詹姆斯一同效力騎士的勒夫（Kevin Love）則向詹姆斯父子招手，還表示如果他們加入騎士就像「故事結局」一樣美好。

NBA／再慘輸綠衫軍23分 公牛本季對戰東區強權1勝14敗

面對東區4大強權熱火、公鹿、塞爾蒂克、76人，公牛真的是一籌莫展！ 公牛今天主場迎戰綠衫軍，前總統歐巴馬還到現場觀戰，但公牛從開賽就一路處於落後狀態，攻守兩端全面崩潰，整場比賽最多輸到27分，最

NBA／杜蘭特飆32分大三元 籃網本季4戰橫掃尼克

第三節初一度落後21分的籃網，在杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）全場合力砍進56分的帶動下，演出大逆轉，在客場以110比98擊敗尼克，賽季4戰橫掃對手。 籃網

NBA／楊恩率老鷹輕取巫師 東區附加賽名次陷膠著

楊恩（Trae Young）攻下30分11助攻，其中16分集中在第三節，幫助老鷹一舉拉開比分，最終以118比103輕取巫師。老鷹贏球後，已經領先黃蜂1.5場勝差，且戰績追平籃網並列第8，雙方排名之爭顯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。