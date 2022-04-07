NBA／勒夫向詹姆斯父子招手 稱回鍋騎士就像「故事結局」

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人昨以110：121敗給西區龍頭太陽，確定無緣附加賽。過去和詹姆斯一同效力騎士的勒夫（Kevin Love）則向詹姆斯父子招手，還表示如果他們加入騎士就像「故事結局」一樣美好。

被媒體問及詹姆斯是否可能二度回歸老東家騎士，勒夫說：「我覺得這對他來說就像故事結局一樣，我不想預測他未來的走向，但我們球隊正逐漸向好的方向發展，而且包含克里夫蘭、阿克倫，甚至整個俄亥俄州都很愛他。」洛夫補充道，如果布朗尼（Bronny James）一起來，那就太棒了。

詹姆斯2020年底與湖人提前續約2年，因此明年賽季結束後他才會成為自由球員。之前詹皇就曾展現滿滿「父愛」地說：「生涯最後一年想要與兒子一起打球，無論他在哪支球隊，我都會在那裡。」他還表示，只要能和兒子同隊，要他做什麼都願意。不過在剛播出的《The Shop》節目中，詹姆斯談到了自己最想合作一起打球的現役球員，是過去連四年在總冠軍賽對決的勇士隊柯瑞(Stephen Curry)。

湖人去年夏天找來衛斯特布魯克（Russell Westbrook），與詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）組成「新三巨頭」，接著找來包含「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、亞瑞查（Trevor Ariza）、哈沃德（Dwight Howard）、朗多（Rajon Rondo）在內的老將，打造星光熠熠的明星聯隊，目標重返總冠軍榮耀，如今卻連附加賽都打不了，看來格外諷刺。